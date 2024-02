PS Plus na luty bez szału. PlayStation się nie postarało

Posiadacze abonamentu PS Plus co miesiąc dostają nowe gry, które mogą ogrywać bez żadnych dodatkowych opłat. Często są to dość głośne lub popularne tytuły, ale nie tym razem. PS Plus na luty nie robi takiego efektu „wow”, jak to było w przypadku poprzednich miesięcy.

Foamstars w PS Plus

Pierwszą grą w ramach PlayStation Plus jest Foamstars, które trafi na PS4 i PS5 już 6 lutego, czyli w dniu swojej premiery – m.in. z tego powodu był to tytuł dość chętnie promowany na State of Play. Foamstars to nic innego, jak nieco szalona, kolorowa strzelanka, gdzie rywalizujemy w czteroosobowych zespołach. Square Enix przygotowało sieciową grę, w której walczymy z innymi graczami na arenach z przeszkodami. W obronie przed atakami wrogów czy pułapkami możemy używać kolorowej pianki, zalewając nią teren.

Warto podkreślić, że Square Enix ma ambitne plany związane z tą grą – ma być ona sukcesywnie rozwijana po premierze. Co 5 tygodni gracze mają otrzymywać nowy sezon razem z przepustką sezonową. Rozwijana będzie również sama zawartość, co oznacza kolejne przedmioty, wyzwania i utwory muzyczne (postacie i mapy mają być rozdawane za darmo wszystkim).

Grafika promująca PS Plus na luty (źródło: informacja prasowa)

Rollerdrome i Steelrising uzupełnią PS Plus

W lutym w ramach PS Plus dostaniemy jeszcze dwa inne tytuły. Mowa tutaj o Rollerdrome oraz Steelrising. Nie bez powodu na początku wspomniałem, że PS Plus na luty jest „bez szału”. Zestawiając to z poprzednimi miesiącami, gdzie mogliśmy ograć m.in. Evil West, A Plague Tale: Requiem czy też Lego 2K Drive, luty wygląda „ubogo”.

8.5 Ocena

Rollerdrome to strzelanka z kamerą z trzeciej osoby, gdzie wcielamy się w rolkarza biorącego udział w nielegalnych wyścigach na specjalnie przygotowanych do tego torach. W grze mamy do czynienia z w miarę realistyczną fizyką, możemy wykonywać różne triki, a do tego po prostu eliminujemy oponentów – brzmi jak „okej” wybór na nudny, sobotni wieczór. Tytuł będzie dostępny od 6 lutego do 4 marca na PlayStation 5 i PlayStation 4.

Ostatnią grą, również dostępną od 6 lutego do 4 marca, jest Steelrising (tylko PS5). To mroczne i nieco brutalne RPG, gdzie jako strażniczka Marii Antoniny musimy powstrzymać Ludwika XVI i armię robotów. Brzmi to nieco abstrakcyjnie, ale jeżeli macie wykupiony abonament PS Plus, to warto chociaż dać szansę tej grze.

Warto również podkreślić, że posiadacze PlayStation Plus Premium lub Deluxe od 6 lutego będą mogli wypróbować trial Marvel’s Spider-Man 2 (2 godziny gry).