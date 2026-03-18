Zdjęcia, które możesz dotknąć. Oto nowy aparat Fujifilm

Mateusz Budzeń·
Fujifilm Instax Mini 13 to nowy aparat natychmiastowy, który może okazać się świetnym wyborem na chociażby tegoroczne wakacje.

Fujifilm Instax Mini 13 – nietuzinkowy sprzęt w dobie smartfonów

Smartfony – w szczególnie modele jak Xiaomi 17 Ultra czy Vivo X300 Pro – potrafią wykonać świetne zdjęcia. Wyciągasz urządzenie z kieszeni, uruchamiasz aparat i pstrykasz genialną fotkę. Brzmi rewelacyjnie, ale śmiem twierdzić, że tym wszystkim cyfrowym zdjęciom brakuje nieco magii, którą oferują zdjęcia podane w fizycznej formie.

Cieszy więc, że wciąż produkowane są aparaty natychmiastowe. Szczególnie, że może z nich korzystać każdy, nawet totalny amator (mam na myśli m.in. siebie). Zasada działania jest prosta – ustawiamy kadr, wciskamy spust migawki i po chwili otrzymujemy wydrukowaną odbitkę. Przykładem takiego urządzenia jest Fujifilm Instax Mini 12 z 2023 roku i właśnie zaprezentowany jego następca.

Fujifilm Instax Mini 13 – względem starszego modelu – wprowadza samowyzwalacz z opcjami opóźnienia 2 lub 10 sekund. Funkcja pozwala fotografującemu znaleźć się w kadrze wraz z innymi osobami lub można w ten sposób wykonać selfie bez trzymania aparatu w rękach – wystarczy sięgnąć po dołączone akcesorium w kształcie klina.

Użytkownik otrzymuje również tryb zbliżenia (Close-Up), lusterko do selfie oraz automatyczną ekspozycję, a także funkcję korekty paralaksy. Ta ostatnia sprawia, że widok w wizjerze w trybie Close-Up pokrywa się z osią obiektywu, minimalizując przesunięcia obiektów i umożliwiając uzyskanie idealnie wycentrowanego zdjęcia. Do tego wszystkiego dochodzi automatyczna kontrola błysku, która ma mieć pozytywny wpływ na jakość obrazu w jasnych, ale też słabo oświetlonych scenach.

Wypada dodać, że omawiany aparat natychmiastowy łączy dwa światy – analogowy i cyfrowy. Otóż producent zapowiedział, że aplikacja mobilna Instax UP!, która umożliwia m.in. skanowanie, importowanie, porządkowanie i przechowywanie zdjęć wykonanych aparatem, zyska ulepszone funkcje. Zaktualizowana wersja zapewni wyższą precyzję skanowania z wykorzystaniem AI, a także ma lepiej rozróżniać fotografie od tła i innych zbędnych elementów, zapewniając czystsze skany.

Specyfikacja Fujifilm Instax Mini 13 przedstawia się następująco:

  • obiektyw: 2 soczewki, f=60 mm, 1:12,7,
  • wizjer: 037x ze znacznikiem celu,
  • migawka: elektroniczna, od 1/2 do 1/250 s,
  • ekspozycja: automatyczna, od 5 do 14,5 (ISO 800),
  • lampa błyskowa: automatyczna, zasięg od 0,3 do 2,2 m,
  • wymiary: 105,5 x 124,7 x 67,6 mm,
  • waga: 327 g bez baterii,
  • rozmiar odbitki: 62 mm × 46 mm.

Cena Fujifilm Instax Mini 13 i dostępność

Nowy aparat natychmiastowy Fujifilm będzie dostępny w kolorach Dreamy Purple (fioletowy), Frost Blue (błękitny), Candy Pink (różowy), Lagoon Green (zielony) oraz Clay White (biały). Do sprzedaży trafi dopiero 25 czerwca 2026 roku. Jego cena w Polsce nie jest jeszcze znana

