Zdjęcia, które możesz dotknąć. Oto nowy aparat Fujifilm

Fujifilm Instax Mini 13 to nowy aparat natychmiastowy, który może okazać się świetnym wyborem na chociażby tegoroczne wakacje.

Fujifilm Instax Mini 13 – nietuzinkowy sprzęt w dobie smartfonów

Smartfony – w szczególnie modele jak Xiaomi 17 Ultra czy Vivo X300 Pro – potrafią wykonać świetne zdjęcia. Wyciągasz urządzenie z kieszeni, uruchamiasz aparat i pstrykasz genialną fotkę. Brzmi rewelacyjnie, ale śmiem twierdzić, że tym wszystkim cyfrowym zdjęciom brakuje nieco magii, którą oferują zdjęcia podane w fizycznej formie.

Cieszy więc, że wciąż produkowane są aparaty natychmiastowe. Szczególnie, że może z nich korzystać każdy, nawet totalny amator (mam na myśli m.in. siebie). Zasada działania jest prosta – ustawiamy kadr, wciskamy spust migawki i po chwili otrzymujemy wydrukowaną odbitkę. Przykładem takiego urządzenia jest Fujifilm Instax Mini 12 z 2023 roku i właśnie zaprezentowany jego następca.

Fujifilm Instax Mini 13 – względem starszego modelu – wprowadza samowyzwalacz z opcjami opóźnienia 2 lub 10 sekund. Funkcja pozwala fotografującemu znaleźć się w kadrze wraz z innymi osobami lub można w ten sposób wykonać selfie bez trzymania aparatu w rękach – wystarczy sięgnąć po dołączone akcesorium w kształcie klina.

Użytkownik otrzymuje również tryb zbliżenia (Close-Up), lusterko do selfie oraz automatyczną ekspozycję, a także funkcję korekty paralaksy. Ta ostatnia sprawia, że widok w wizjerze w trybie Close-Up pokrywa się z osią obiektywu, minimalizując przesunięcia obiektów i umożliwiając uzyskanie idealnie wycentrowanego zdjęcia. Do tego wszystkiego dochodzi automatyczna kontrola błysku, która ma mieć pozytywny wpływ na jakość obrazu w jasnych, ale też słabo oświetlonych scenach.

Wypada dodać, że omawiany aparat natychmiastowy łączy dwa światy – analogowy i cyfrowy. Otóż producent zapowiedział, że aplikacja mobilna Instax UP!, która umożliwia m.in. skanowanie, importowanie, porządkowanie i przechowywanie zdjęć wykonanych aparatem, zyska ulepszone funkcje. Zaktualizowana wersja zapewni wyższą precyzję skanowania z wykorzystaniem AI, a także ma lepiej rozróżniać fotografie od tła i innych zbędnych elementów, zapewniając czystsze skany.

Specyfikacja Fujifilm Instax Mini 13 przedstawia się następująco:

obiektyw: 2 soczewki, f=60 mm, 1:12,7,

wizjer: 037x ze znacznikiem celu,

migawka: elektroniczna, od 1/2 do 1/250 s,

ekspozycja: automatyczna, od 5 do 14,5 (ISO 800),

lampa błyskowa: automatyczna, zasięg od 0,3 do 2,2 m,

wymiary: 105,5 x 124,7 x 67,6 mm,

waga: 327 g bez baterii,

rozmiar odbitki: 62 mm × 46 mm.

Cena Fujifilm Instax Mini 13 i dostępność

Nowy aparat natychmiastowy Fujifilm będzie dostępny w kolorach Dreamy Purple (fioletowy), Frost Blue (błękitny), Candy Pink (różowy), Lagoon Green (zielony) oraz Clay White (biały). Do sprzedaży trafi dopiero 25 czerwca 2026 roku. Jego cena w Polsce nie jest jeszcze znana