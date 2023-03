Nowy aparat Fujifilm INSTAX MINI łączy klasyczną i nowoczesną fotografię

Nowa generacja urządzeń Fujifilm INSTAX MINI wielu osobom z pewnością przywoła skojarzenia z klasyczną fotografią. Firma ma jednak pomysł, jak połączyć wywoływanie zdjęć na papierze z cyfrową rzeczywistością.

Poprzednia generacja INSTAX MINI pojawiła się na rynku w 2020 roku. Następca tamtego modelu nie wymyśla koła na nowo, zachowując lekki, pastelowy design i dodając nowe funkcje dedykowane amatorom natychmiastowej fotografii.

Do głównych możliwości aparatu, czyli trybu Close-Up oraz możliwości automatycznego dostosowania ekspozycji, dodano funkcję Parallax Correction. Za jej pomocą wizjer aparatu wyrównuje się z obiektywem podczas korzystania z trybu Close-Up, minimalizując przesunięcie obiektu na fotografii, dzięki czemu otrzymujemy lepiej wyśrodkowane zdjęcie. INSTAX MINI 12 to również dodanie opcji automatycznej kontroli lampy błyskowej, optymalizujące jakość zdjęć w przypadku zastania sceny z silnym lub słabym światłem.

Aparat natychmiastowy INSTAX MINI 12 oferuje nowy unikalny design z szeroką gamą nowych opcji kolorystycznych. Zawiera on wiele cech z poprzedniego modelu MINI 11, które pokochali nasi klienci, jak również kilka nowych usprawnień które z pewnością rozwiną doświadczenia fotograficzne naszych użytkowników. Jesteśmy zawsze zaskakiwaniu niesamowitą kreatywnością naszych klientów i nie możemy się doczekać, co stworzą dzięki MINI 12!

Wraz z premierą aparatu natychmiastowego, Fujifilm zaprezentował również aplikację INSTAX UP! Jest to darmowe oprogramowanie dedykowane użytkownikom aparatów INSTAX za pomocą którego mogą oni:

Takie rozwiązania jak INSTAX UP! sprawiają, że nasi klienci są połączeni, zaangażowani i poinformowani. INSTAX UP! umożliwi naszym użytkownikom łatwą organizację, archiwizację i dzielenie się zdjęciami INSTAX oraz pomoże im zachować ich wyjątkowe wspomnienia i zainspiruje ich do tworzenia kolejnych.

Ashley Reeder Morgan, wiceprezes ds. marketingu konsumenckiego w FUJIFILM North America