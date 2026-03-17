Nie trzymaj danych w sejfie. Wystarczy ten pendrive

Każdy z nas ma dane, które chciałby chronić – czy to przed kradzieżą, czy przed wyciekiem. Jak poradzić sobie z ich przechowywaniem? Rozwiązaniem może okazać się ten pendrive.

Specyfikacja Kingston IronKey Locker+ 50 G2

Kingston IronKey Locker+ 50 G2 to seria pendrive’ów nastawionych na jak najlepszą ochronę danych właściciela. Przygotowano je w wersjach od 32 do 256 GB. Prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi 145 MB/s, a zapisu – 115 MB/s. Każdy nośnik korzysta z wejścia USB 3.2 Gen 1 typu A. Choć ilość dostępnego miejsca nawet w największym modelu nie będzie porażająca, to jego możliwości ochrony danych potrafią wprowadzić w osłupienie.

Podstawową formą ochrony w pendrive’ach IronKey Locker+ 50G2 jest 256-bitowe szyfrowanie XTS-AES potwierdzone certyfikatem FIPS 197. Sprzęt umożliwia tworzenie haseł użytkownika oraz administratora, przy czym zabezpieczenie może przyjąć formę trybu złożonego lub hasła.

W pierwszym przypadku możliwe jest tworzenie haseł od 6 do 16 znaków opierających się na trzech z czterech zestawów. W trybie hasła możliwe jest tworzenie kodów PIN, zdań listy słów lub fraz, które zostaną z łatwością zapamiętane przez użytkownika.

Kingston IronKey Locker+ 50 G2 (źródło: Kingston)

Jest to o tyle ważne, że próba łamania hasła za pomocą metody brute force po dziesięciu nieudanych próbach prowadzi do kryptograficznego zniszczenia danych w pamięci urządzenia. W celu ułatwienia wprowadzania kodu na obudowie można włączyć podgląd wpisywanych znaków za pomocą naciśnięcia symbolu oka. Co więcej, metalowa konstrukcja jest pokryta specjalną powłoką zapobiegającą rysowaniu się powierzchni i zbieraniu przez nią odcisków palców.

Cena bezpieczeństwa nie jest znana

Póki co nie wiadomo, kiedy nowe modele Kingston IronKey Locker +50 G2 pojawią się na rynku ani ile będą kosztować. Podpowiedzią co do tej drugiej kwestii może być poprzednia generacja nośników, gdzie model 32 GB wyceniono na ~169 złotych, a za wariant 256 GB trzeba zapłacić ~444 złote.

Przy okazji pamiętajcie, że w przypadku ważnych danych dobrze jest stosować zasadę 3-2-1, czyli trzy kopie na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna w innej lokalizacji. Zgrywając pliki na taki pendrive i nosząc go wszędzie ze sobą można spełnić dwa z trzech warunków i przy okazji nie martwić się, że w przypadku zgubienia lub kradzieży wpadną one w niepowołane ręce.