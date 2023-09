Spróbujcie szczęścia! Darmowe kody do Cyberpunk 2077: Widmo wolności w teledysku Dawida Podsiadło

Ta akcja z pewnością podbije oglądalność najnowszego teledysku Dawida Podsiadło. W wideo „Phantom Liberty”, opublikowanym na YouTube, ukryto darmowe kody do aktywacji dodatku do gry Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności za darmo!

Dawid Podsiadło ponownie związał swoją twórczość z uniwersum Cyberpunka. Do tego czasu miał możliwość współpracować przy powstawaniu ścieżki dźwiękowej do serialu Cyberpunk: Edgerunners. Teraz, we współpracy z CD Projekt RED, opublikował z flagową piosenką dodatku Widmo wolności dla gry Cyberpunk 2077. Dzięki temu można za darmo dołączyć ten dodatek do swojej biblioteki GOG. Jak?

Wystarczy pilnie przyglądać się napisom, pojawiającym się na ułamki sekund w wybranych momentach klipu. Fani dostrzegli, że kod, przesuwający się po ekranie, to po części kody, które można wpisać na gog.com, by odebrać grę!

Kody pojawiają się w oznaczeniach czasu: 1:11, 2:38 i 3:22. Większość z nich jest już wykorzystana, ale może jeszcze uda się Wam namierzyć jakiś mniej widoczny, który umknął innym!

Kody próbujcie wbijać na tej stronie lub w aplikacji GOG Galaxy na desktopach.

Phantom Liberty dostępny w sprzedaży

Cyberpunk 2077: Widmo wolności można już kupować – między innymi na gog.com w wersji na PC, a także na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Dodatek wprowadza cały nowy obszar gry, nieobecny w „podstawce”, dodatkowych bohaterów, a także całą odnogę fabularną z nimi związaną.