Forza Motorsport będzie przełomem? Podsumowanie Xbox Developer_Direct

Pokaz Xbox Developer_Direct za nami! Microsoft podzielił się z nami informacjami o najnowszych produkcjach oraz dodatkach do obecnych już gier. Swoje kilka minut na pokazie miały m.in. Forza Motorsport i Minecraft Legends. Xbox przyszykował dla graczy także ciekawą niespodziankę!

Minecraft Legends na pierwszy ogień

Developer_Direct zaczął się od ujawnienia szczegółów dotyczących Minecraft Legends. Dotychczas produkcja była owiana tajemnicą, a gracze czekali na dłuższą prezentację tego produktu. Ta część kultowej serii gier będzie miała pełnoprawną fabułę, którą można będzie przejść w pojedynkę lub ze znajomymi, a także tryb PVP, gdzie zmierzą się ze sobą dwie czteroosobowe drużyny.

Tryb PVP ma zostać urozmaicony i nie będzie polegał na samej walce. Część gracz z drużyny ma np. za zadanie zbudować mur czy poszukać skarbów lub surowców. Gra ma zadebiutować 18 kwietnia i będzie dostępna w Game Passie.

Forza Motorsport, czyli prawdziwe next-genowe wyścigi

Turn 10 Studios ciężko pracuje nad Forzą Motorsport, która może zostać pierwszą grą z serii od początku projektowaną na konsole next-genową. Fani Forzy na pewno mają na co czekać. Jeżeli chodzi o część graficzną, to produkcja wygląda niesamowicie dobrze, co też było widać na pokazie Xbox Developer_Direct.

Na przedstawionych materiałach widać, że dopracowano także model jazdy, a deweloperzy zapewnią nam na start 500 samochodów, z czego aż 100 będzie zupełnie nowych. Dopracowano także system modyfikacji, gdzie można zmieniać pojedyncze części w większych komponentach, co wpłynie np. na dźwięk wydawany przez nasze samochody podczas jazdy. Ścigać będzie się można na aż 20 torach, więc nie powinno być nudno!

Forza Motorsport wygląda obłędnie (źródło: Xbox)

Xbox z niespodzianką i premierą nowej gry!

Dość niespodziewanie na pierwszym Xbox Developer_Direct nie tylko pokazano więcej niż zapowiadano wcześniej, ale także tuż po pokazie w usłudze Game Pass zadebiutowała nowa gra. Mowa tutaj o Hi-Fi Rush, czyli produkcie Tango Gameworks.

Jest to ciekawe połączenie azjatyckich klimatów oraz rocka. Gracz wciela się w rolę młodej gwiazdy tego gatunku muzycznego i walczy w rytmie muzyki, a przemierzając świat usłyszy kultowe utwory Nine Inch Nails czy też The Black Keys.

Co ciekawe, Hi-Fi Rush posiada pełną polską lokalizację, co nie zawsze jest tak oczywiste w przypadku nowych gier. Po kilku godzinach od premiery produkcja ma same pozytywne opinie i z całą pewnością jest tytułem, który warto sprawdzić. Szczególnie, jeżeli posiadasz Game Passa od Xboxa!

MMORPG ma się dobrze. Do TESO nadchodzi Necrom

Gatunek MMORGP wcale nie ma się tak źle, jak mogłoby się wydawać. World of Warcraft ostatnio miał udaną premierę Dragonflight, a i The Elder Scrolls Online nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. 20 czerwca w TESO zadebiutuje kolejne rozszerzenie o wdzięcznej nazwie Necrom. Dodatek wprowadzi do gry nową klasę Arcanista, a także przeniesie akcje na wschodnie rubieże Morrowind i Apocrypha.

W związku z nadchodzącą premiera nowego dodatku i chęcią przyciągnięcia jak największej liczby graczy, deweloperzy zdecydowali się na to, że wszystkie poprzednie dodatki oraz rozdziały będą dostępne za darmo (przez ograniczony czas) – promocja nie dotyczy jednak High Isle. Trzeba przyznać, że na zapowiedziach najnowszy dodatek do The Elder Scrolls Online wygląda bardzo obiecująco.

Redfall zadebiutuje już wkrótce

Do premiery Redfall pozostały niecałe cztery miesiące. Twórcy Dishonored swoje najnowsze „dziecko” pokażą światu 2 maja 2023 roku. W produkcji wcielimy się w rolę łowcy wampirów, który trafia do największego świata Arkane i musi wyeliminować hordy przeciwników. Gracze będą mogli się bawić zarówno w kooperacji, jak i w pojedynkę.

Deweloperzy twierdzą, że przemierzając świat w Redfall natkniemy się na dużo pobocznych aktywności, jak np. zadanie uwolnienia przetrzymywanych mieszkańców, którzy są strzeżeni przez wampiry. Innym razem stoczymy bitwę o odbicie dzielnicy miasta.

Tytuł w dniu premiery ma trafić do usługi Xbox Game Pass. Widać więc, w którym kierunku Xbox chce zmierzać – jak najwięcej rzeczy ma być od razu dostępnych w ramach abonamentu.

Jak Wam się podobał pierwszy Xbox Developer_Direct?