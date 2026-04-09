Flagowiec Samsunga zyskał nową funkcję. Jest jednak istotny haczyk

Flagowy smartfon Samsunga zyskał nową funkcję, dzięki której można robić spektakularne zdjęcia. W przeszłości była ona dostępna tylko dla wybranych.

Flagowy smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra wzbogacił się o nową funkcję

Samsung Galaxy S25 Ultra to zeszłoroczny flagowiec producenta z Korei Południowej, który doczekał się już bezpośredniego następcy w postaci Samsunga Galaxy S26 Ultra. Został on wspomniany nie bez powodu, ponieważ on już oferuje funkcję, do której dostęp właśnie zyskał jego starszy brat.

Mowa o Ocean Mode (Tryb Oceanu), który – jak nietrudno się domyślić – służy do robienia zdjęć pod wodą. I to nie byle jakich, ponieważ warto w tym miejscu wspomnieć, że powstał on z myślą o oceanografach i ratowaniu raf koralowych, których istnienie jest zagrożone przez zmiany klimatu.

Ocean Mode został udostępniony już w 2024 roku na modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, lecz nie był on powszechnie dostępny dla wszystkich, a właśnie dla badaczy oceanów, aby pomóc im w ich niosącej nadzieję pracy.

Koreańczycy zdecydowali się jednak rozszerzyć dostępność Ocean Mode, w związku z czym dziś mogą z niego korzystać wszyscy posiadacze smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra, zaprezentowanego 25 lutego 2026 roku za pośrednictwem aplikacji Expert RAW, którą można pobrać z Galaxy Store.

Do grona użytkowników tego trybu mogą dołączyć również posiadacze modelu Samsung Galaxy S25 Ultra z zainstalowanym One UI 8.5 beta. W tym przypadku także wymagane jest skorzystanie z zaktualizowanej (do wersji 5.0.08.2) aplikacji Expert RAW.

Ocean Mode Samsunga robi robotę, ale nie całą

Ocean Mode ma za zadanie (diametralnie) poprawić jakość zdjęć, wykonywanych pod wodą, gdzie ruch wody może powodować rozmycie obrazu, a załamanie i absorpcja światła utrudniają uchwycenie żywych szczegółów. Sam producent przyrównuje to do robienia zdjęć ruchomym obiektom z samochodu pędzącego podczas mglistej nocy.

Tak działa Ocean Mode (źródło: Samsung)

Aby jednak skorzystać z Ocean Mode, należy zabezpieczyć smartfon w wodoodpornym etui, dostosowanym do robienia zdjęć na takich głębokościach, ponieważ Samsung deklaruje wodoszczelność jedynie w słodkiej wodzie, a morska i oceaniczna jest słona.

Na koniec warto jeszcze dodać, że według serwisu SamMobile nie ma przeciwwskazań, aby Ocean Mode stał się dostępny również dla właścicieli modelu Samsung Galaxy S24 Ultra (szczególnie że to właśnie na nim zadebiutował).