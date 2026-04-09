Ruszyła kolejna Blikomania. Jak się zarejestrować? Co można wygrać?

Użytkownicy Blika znów mogą wziąć udział w loterii Blikomania. W puli są ponad 4 miliony złotych. Najpierw trzeba jednak zarejestrować się, aby powalczyć o wartościowe nagrody.

Ruszyła loteria Blikomania 2026. Jak się zarejestrować?

Loteria Blikomania to cykliczna akcja, skierowana do użytkowników Blika. Jest on powszechnie dostępny – nie tylko w największych bankach – dlatego o nagrody mogą powalczyć miliony mieszkańców Polski. Aby jednak to zrobić, trzeba w pierwszej kolejności zarejestrować się.

Można – a właściwie należy – to zrobić na stronie blikomania.pl. Jak zawsze w formularzu zgłoszeniowym trzeba podać imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu. Konieczne jest też wybranie banku z listy, w którym trzymacie swoje pieniądze oraz zaakceptowanie regulaminu. Jeśli macie konta i korzystacie z Blika w różnych bankach, możecie wysłać zgłoszenie, wskazując za każdym razem inny bank.

Ponadto podczas rejestracji zgłaszający musi oświadczyć, czy ma ukończone 18 lat. W loterii mogą wziąć udział również niepełnoletnie osoby, które mają co najmniej 13 lat, lecz muszą one przesłać zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora) na uczestnictwo.

Po podaniu wymaganych danych i kliknięciu przycisku z napisem Przejdź dalej wymagane jest uiszczenie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 1 złoty, która zostanie przekazana na konto fundacji Uniwersytet Dzieci.

Po pomyślnej rejestracji wystarczy już tylko wykonywać transakcje Blikiem. Pod uwagę brane są płatności w internecie i sklepach stacjonarnych (również zbliżeniowe), przelewy na telefon i prośby o przelew oraz wpłaty we wpłatomatach i wypłaty z bankomatów. Uwzględniane są też płatności powtarzalne i płatności odroczone Blik Płacę Później.

Jakie nagrody można wygrać w loterii Blikomania w 2026 roku?

Podczas trwania loterii przyznanych zostanie łącznie 15960 nagród w postaci czeków Blik na kwotę 200 złotych oraz osiem nagród głównych w wysokości 100 tysięcy złotych każda.

Nagrody będą losowane co tydzień, począwszy od 22 kwietnia 2026 roku. Ostatnie losowanie zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku. Tego dnia przeprowadzone zostanie również losowanie dodatkowe, jeśli w puli nagród pozostaną nieprzyznane środki.

Osoba, która zrobiła wylosowaną transakcję Blik, otrzyma wiadomość e-mail z informacją o wygranej. W sumie w puli znajdują się ponad 4 miliony złotych. Dla przypomnienia, Blikomania w 2025 roku miała w puli 3,3 miliona złotych.

Regulamin loterii Blikomania 2026 (PDF)