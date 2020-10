Far Cry 6 może nie pojawić się w przyszłym roku

Sporo się ostatnio słyszy o opóźnieniach, zwłaszcza o tym, który dotyczy najbardziej oczekiwanej gry tego roku – Cyberpunk 2077. To samo niestety spotkało Far Cry 6. Dowiedzieliśmy się, że tytuł należący do Ubisoftu się spóźni, ale nie podano przy tym informacji, jak bardzo.

Pamiętam, jak dawno, dawno temu grałem w pierwszą część Far Cry. Dwójkę widzę już jak przez mgłę, ale za to Far Cry 3 doskonale. Od tamtego momentu, seria francuskiego producenta zyskała moje zainteresowanie. Wszędzie poznam facjatę Vaasa Montenegro, nawet w serialu Zadzwoń do Saula. Każdy z psychopatów może też liczyć na moje uwielbienie, czy mniejsze, czy większe. Z tego samego serialu w Far Cry 6 pojawi się zaś Giancarlo Esposito, ale może minąć trochę czasu, zanim zobaczymy go na ekranie, a konkretniej na ekranie monitora.

Żniwiarz z branży nie odchodzi

Na oficjalnym profilu Twitter gry, pojawił się komunikat o treści, którą możecie przeczytać poniżej. Nie jest to może złowrogi czarny tekst na żółtym tle, ale niesie podobną wiadomość – tytuł wymaga więcej czasu.

W treści wyróżnia się, że Far Cry 6 jest dotąd najbardziej ambitną produkcją w serii. Twórcy są świadomi tego, jak wielu fanów chciałoby już w nią zagrać, ale potrzebują oni więcej czasu ze względu na panującą sytuację na świecie. Zgadza się – pandemię. Ta z kolei przekłada się na konieczność pracy zdalnej, a ona natomiast na produktywność deweloperów.

Far Cry 6 – data premiery

Na początku grę zapowiedziano na Ubisoft Forward i podano następującą datę premiery – 18 luty 2021 roku. Wiemy już, że tego dnia Far Cry 6 niestety nie wyjdzie.

I chociaż grę przesunięto, to nie do końca wiadomo na kiedy. W identycznej sytuacji znalazło się Rainbow Six Quarantine. Podaje się, że oba tytuły zadebiutują jakoś pomiędzy kwietniem 2021 a marcem 2022 roku. Najgorszy ze scenariuszy zakładałby, że Far Cry 6 nie zobaczylibyśmy nawet w przyszłym roku.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Ale chyba nie tego chcemy. Można mieć tylko nadzieję, że skoro pierwotnie tytuł miał mieć premierę w lutym, to może nie wymaga on aż tak dużo pracy – mimo wszystko.

Zobacz też: