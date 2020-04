Jestem bardzo rozczarowany – The Last of Us Part II ponownie przesunięte

Wszystkie gry amerykańskiego studia Naught Dog to ogromne sukcesy zarówno sprzedażowe, jak i w kwestii otrzymywanych ocen od recenzentów oraz samych graczy. Niestety, druga odsłona The Last of Us – najbardziej docenionego dzieła tych deweloperów – wpadła w spore tarapaty i po raz kolejny do graczy dotarła bardzo przykra wiadomość.

W The Last of Us Part II nie zagramy za szybko

Przedstawiciele studia Naught Dog opublikowali komunikat, w którym informują o ponownym przesunięciu daty premiery gry, tym razem na termin bliżej nieokreślony. Sama produkcja ma być już w fazie ostatnich szlifów i eliminowania błędów, jednak tym razem nie zawiedli sami deweloperzy, a czynniki zewnętrzne.

Najprawdopodobniej przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, premiera gry nie będzie mogła się odbyć zgodnie z planem przez problemy logistyczne. Zapewne jest to chęć wydania The Last of Us Part II równocześnie zarówno w wersji pudełkowej, jak i cyfrowej, lecz ta pierwsza zdecydowanie nie będzie możliwa w odpowiednim terminie ze względu na opóźnienia w fabrykach i tłoczniach. Fatum problemów wydawniczych wisi nad tym tytułem już od dłuższego czasu, jednak nikt nie spodziewał się, że na premierę przyjdzie nam poczekać jeszcze dłużej niż do maja.

Co ciekawe, nie tylko TLoU Part II się oberwało. Zmianie uległa też data wydania gry Iron Man VR, która również zostanie przeniesiona na termin nieokreślony. Możemy się spodziewać, że to nie ostatnie tytuły, które zaliczą niemały poślizg w tym roku.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

O The Last of Us Part II mówi się głównie w kontekście pretendenta do gry dekady. Trudno się dziwić, bowiem wydane w 2013 roku, pierwsze przygody Joela i Ellie to prawdziwy majstersztyk i do dziś uznawane są za jedną z najlepszych produkcji wszech czasów.

Kolejna odsłona serii ma już dość wysoko postawioną poprzeczkę, a fani spodziewają się zawieszenia jej jeszcze wyżej. Opublikowane dotychczas materiały z gry napawają optymizmem, jednak ogromny niepokój mogą wzbudzać dotychczasowe problemy zarówno z określeniem precyzyjnej daty wydania gry, jak i problematycznym okresem produkcyjnym.

Źródło: Twitter

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!