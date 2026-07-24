Facebook odpala nową aplikację. Warto mieć ją na oku

Facebook ogłosił wprowadzenie nowej aplikacji o nazwie Seller. Poznaliśmy też nową odznakę Facebook Verified.

Seller – nowa aplikacja Facebooka

W maju 2026 roku dowiedzieliśmy się o debiucie Forum, czyli nowej aplikacji stworzonej przez Facebooka. Okazuje się, że to nie było ostatnie słowo Amerykanów, bowiem właśnie zaprezentowali apkę Seller. Mamy do czynienia z rozwiązaniem zaprojektowanym z myślą o osobach sprzedających w Facebook Marketplace.

Na wstępie należy zaznaczyć, że aplikacja na ten moment dostępna jest w USA dla użytkowników mających 18 lat i więcej. Nie można jej jeszcze pobrać w Polsce, ale nie należy wykluczać scenariusza, że już niebawem trafi na pozostałe rynki. Szczegółowy harmonogram nie jest jednak znany.

Facebook wyjaśnia, że Seller to dedykowana przestrzeń do zarządzania ofertami, docierania do kupujących i mogąca posłużyć nawet do rozwijania firmy. Oczywiście aplikacja synchronizuje się z Facebook Marketplace, co oznacza, że dostępne są w niej istniejące oferty, a także starsze wiadomości i historia sprzedaży.

źródło: Facebook

Natomiast wszystko, co stworzymy w aplikacji, automatycznie pojawia się w Marketplace. Nie jest to zupełnie nowa przestrzeń do robienia zakupów, ale aplikacja, która ma ułatwić sprzedawcom zarządzanie ofertami. Ponadto nic nie zmienia się w samym Marketplace i nadal można sprzedawać przedmioty bez konieczności sięgania po nową apkę.

Facebook Verified – nowa, bezpłatna odznaka

Nowa odznaka potwierdza, że za profilem kryje się prawdziwa osoba. Będzie mógł ją zdobyć każdy pełnoletni użytkownik, którego profil nie narusza standardów społeczności. Konieczne jest również przejście tzw. weryfikacji selfie, czyli procesu, w którym krótki materiał zarejestrowany przez użytkownika jest porównywany z jego zdjęciami profilowymi.

Nowość nie wymaga płacenia jakiejkolwiek subskrypcji. Wdrażanie Facebook Verified ma odbywać się etapami, zaczynając od wybranych rynków, a w przyszłości funkcja ma być dostępna globalnie.

źródło: Facebook

Nowe podejście do treści wideo

Facebook zapowiedział, że jeszcze w tym roku rozpocznie testy nowego rozwiązania, które umożliwi użytkownikom skupienie się na filmach. Otóż od razu po uruchomieniu aplikacji będzie można wyświetlać filmy w trybie pełnoekranowym, a pozostałe funkcje zejdą na drugi plan.

Funkcja będzie opcjonalna, a także przejście do głównego kanału z aktualnościami będzie banalnie proste. Najwidoczniej Facebook postanowił powalczyć z TikTokiem.