Pora na kawkę? Sprawdź nową apkę Costa Coffee Club

Costa to jedna z największych i najpopularniejszych sieci kawiarni w naszym kraju. Ci, którzy lubią w nich bywać, nierzadko decydują się na instalację oficjalnej aplikacji Coffee Club, dzięki której zgarniają zniżki, a nawet kawy za darmo. Programik właśnie doczekał się przyjemnej dla oka aktualizacji.

Aplikacja Costa Coffee Club w nowej odsłonie

Aplikacja Costa Coffee Club w nowej wersji to przede wszystkim odświeżony interfejs. Sieć kawiarni przekonuje, że zmiana podyktowana została nie tylko tym, by całość była przyjemniejsza dla oczu, ale że celem było też zwiększenie wygody i intuicyjności obsługi. Pierwsze odczucie jest takie, że zarówno wizualnego liftingu, jak i przeorganizowania poszczególnych opcji dokonano z głową.

Aplikacja ma teraz cztery główne sekcje:

Strona główna zawiera informacje o tym, ile ziaren uzbieraliśmy, duży przycisk do skanowania karty w kawiarni oraz listę nowości, dzięki czemu jako jedni z pierwszych możemy skosztować najnowszych przepisów,

Kawiarnie z mapką i wyszukiwarką to sekcja, umożliwiająca szybkie odnalezienie najbliższego lokalu w naszej okolicy,

Kupony to po prostu lista ofert specjalnych, z jakich możemy skorzystać (wraz z informacjami o dacie wygaśnięcia),

a Ustawienia nie wymagają chyba omówienia.

Punktując nowości w swojej zaktualizowanej aplikacji, polski oddział Costa Coffee podkreśla też, że nareszcie możliwe jest jednoczesne skanowanie kodu QR (dla ziarenek) i odbieranie kuponu.

Co ważne, nowa aplikacja nie zmienia tego, za co użytkownicy lubią ją najbardziej. Aktywne pozostają więc programy lojalnościowe. Za 10 zebranych ziarenek możemy odebrać bezpłatną kawę (w dowolnym rozmiarze i z 3 dodatkami), a po zakupie 5 kaw we własnym kubku, szóstą otrzymujemy gratis.

Nowa aplikacja jest dostępna. I co?

Jaki jest odbiór tej nowej aplikacji? Z komentarzy na Facebooku wynika, że ewidentnie występuje jakiś problem z logowaniem po aktualizacji (choć u mnie obyło się bez niego). Osoby, które mają taki kłopot, są proszone o wiadomość na adres mailowy [email protected]. Ci użytkownicy zaś, którym udało się wejść na swoje konta, oceniają nowy Costa Coffee Club głównie pozytywnie.

(źródło: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Aplikację niezmiennie możesz pobrać na iPhone’a (z App Store) lub smartfon z Androidem (z Google Play). Zainstalować mogą ją także posiadacze telefonów Huawei (w AppGallery).