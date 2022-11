To koniec tabletów Facebooka. Firma musi ciąć koszty

Meta i należący do tej firmy Facebook mają spore problemy finansowe. Tysiące ludzi zostanie zwolnionych, a część urządzeń nie będzie już produkowana i sprzedawana.

Żegnamy Facebook Portal

Być może kojarzycie taki sprzęt jak Facebook Portal. To tablety, które w 2018 roku zostały zaprezentowane jako idealne inteligentne ekrany do prowadzenia wideorozmów za pomocą komunikatora Messenger. We wrześniu 2019 roku oferta firmy została rozszerzona o kamerę dla TV, pełniącą podobną funkcję. Cóż, urządzenia te nie mogły nacieszyć się zbyt długą bytnością na rynku. Meta postanowiła wyciągnąć wtyczkę.

Portal i Portal+ (fot. Facebook)

Zarówno Reuters, jak i The Verge powołują się na informatorów przekazujących, że Meta anuluje produkcję sprzedaż i produkcję ekranów Portal. Ponadto, wstrzymany w czerwcu tego roku projekt smartwatcha o nazwie kodowej Milan, zostaje zredukowany do poziomu gleby. A już się wydawało, że zegarek dotrwa do czasu premiery, którą planowano na wiosnę 2023 roku!

Oprócz tego, w przygotowaniu miały być jeszcze dwa inne, nienazwane jeszcze smartwatche. Jak można łatwo zgadnąć, one również nie ujrzą światła dziennego. Najwyraźniej Meta tnie koszty, gdzie tylko się da.

Zwolnienia i cięcia finansowe w Meta

Kiedy okazało się, że mocno dotowany Metaverse przynosi same straty i z realizowania marzeń Marka Zuckerberga nie ma żadnego pożytku, Meta zaczął palić się grunt pod nogami. Finansowanie kolejnych prototypowych projektów i produkcji urządzeń o marginalnym znaczeniu przestało mieć sens. Facebook zaczął szukać oszczędności.

Ponieważ najwięcej kosztów generowały wypłaty pracowników, najszybszym sposobem na redukcję wydatków było właśnie pozbycie się nadmiaru personelu. W ten sposób Meta ogłosiła masowe zwolnienia ponad 11000 zatrudnionych osób, co stanowi 13% całej siły roboczej firmy.

Zgodnie z Reuters, prawie połowa (46%) ze zwalnianych osób opuszcza stanowiska dotyczące technologii. Nie jest jasne, jaka część z tego to ludzie odpowiedzialni m. in. za urządzenia Portal czy projekty smartwatchy. Na pewno jednak zespoły tworzące te sprzęty zostały drastycznie zredukowane lub rozwiązane, skoro nie planuje się już produkcji tych gadżetów.

Meta brzytwy się chwyta.