Facebook ogłosił nowe funkcje. Jednych zachwycą, drugich zirytują

Masz już dość AI na Facebooku? Cóż, za sprawą nowych funkcji takich treści będzie jeszcze więcej. Chociaż pewnie znajdzie się grupa osób, która będzie zachwycona ogłoszonymi możliwościami.

AI ożywi zdjęcia profilowe na Facebooku

Przeglądając Facebooka, Instagrama czy platformę X można odnieść wrażenie, że obecnie media społecznościowe są zalane treściami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Niestety, lepiej raczej nie będzie, a możliwe, że zdjęć i innych postów, stworzonych przez AI, z czasem zobaczymy tylko więcej.

Nie brakuje osób, które są już tym wszystkim zmęczone, a kolejne funkcje oparte na AI odbierają jako zbędne i irytujące rozwiązania. Niewykluczone, że właśnie taki los czeka nowość ogłoszoną przez Facebooka. Otóż firma Marka Zuckerberga postanowiła użyć Meta AI, aby ożywiać zdjęcia profilowe.

Użytkownik może zmienić statyczną fotografię w zabawną animację w kilka sekund. Wystarczy wybrać jedną z przygotowanych animacji – m.in. naturalna, czapeczka imprezowa, konfetti, machanie ręką lub serduszko. Zmianę można zastosować do już wcześniej przesłanego zdjęcia oraz do nowego, które dopiero zamierzamy dodać.

źródło: Facebook

Funkcja Restyle i posty z animowanym tłem

Kolejna z ogłoszonych nowości – chyba bez zaskoczenia – też wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji. Zadaniem funkcji Restyle jest bowiem zmiana stylu zdjęć dodawanych do relacji i wspomnień. Można wybrać jeden z predefiniowanych stylów lub użyć własnego poprzez opisanie go w formie tekstowej. Użytkownik może zmienić kolory, oświetlenie, tło lub nawet cały styl, decydując się przykładowo na styl anime lub dowolny inny.

źródło: Facebook

Facebook wprowadził jeszcze nowe podejście do postów tekstowych. Teraz dostępne są animowane tła, które w założeniach mają zwiększyć atrakcyjność publikowanych treści. Z pewnością taki post szybciej zwróci czyjąś uwagę, a przecież w pogoni z polubieniami i komentarzami właśnie o to chodzi.

Nowości są powoli udostępniane użytkownikom. Facebook nie podał dokładnego harmonogramu planowanych prac i wyłącznie wspomniał, że proces wdrażania wystartował. Całość przebiega stopniowo, więc użytkownicy z niektórych regionów najpewniej będą musieli poczekać trochę dłużej, aby sprawdzić wymienione funkcje i potencjał Meta AI.