Facebook Messenger ma nowe logo i odświeżony wygląd

Użytkownicy Facebook Messengera mogą już zobaczyć zmienioną ikonę, odświeżone wzornictwo, a także nowe funkcje w mobilnej aplikacji.

Facebook Messenger stał się bardziej kolorowy

Nie mamy do czynienia ze znaczącym przebudowaniem interfejsu, ale zmiany widać już niemal od razu po uruchomieniu aplikacji. Można wręcz stwierdzić, że nawet jeszcze przed – w końcu, jak już wspomniałem, Facebook Messenger otrzymał nową, kolorową ikonę.

Nowa ikonka (fot. Facebook)

Zastąpiony został również domyślny, niebieski kolor czatu, tak aby okno rozmowy pasowało do odświeżonego stylu i ikonki. Warto tutaj zaznaczyć, że nowy kolor nie zostanie automatycznie włączony we wcześniej rozpoczętych rozmowach – niebieski wciąż będzie widoczny. Jeśli jednak użytkownik zmieni go na dowolny inny, to nie będzie miał już możliwości powrotu. Pozostaną mu tylko nowe wersje kolorów.

Kolejną nowością są motywy, wpływające na wygląd całego okna rozmowy – grafika tła, kolor dymków z wiadomościami, a także ustawioną ikonę głównej reakcji. Obecnie użytkownik ma do wyboru cztery różne motywy – Halloween, Super, Tie-dye i Równość. Z czasem powinny pojawić się kolejne schematy.

Niestandardowe reakcje i inne funkcje

Wraz z odświeżonym wyglądem, Facebook Messenger otrzymał możliwość korzystania z większej liczby reakcji. Nie jesteśmy już ograniczeni do standardowego zestawu i na wiadomości możemy reagować za pomocą niestandardowych reakcji, a więc dużej liczby dostępnych emoji.

Ponadto Facebook ogłosił, że wkrótce zostaną wprowadzone kolejne funkcje. Pierwszą z nich będą naklejki selfie, czyli opcja tworzenia własnych naklejek na podstawie zdjęcia selfie. Druga to tryb znikania, który umożliwi wysłanie wiadomości z „ukrytymi animacjami”.

Zmiany są częścią odświeżonej platformy komunikacyjnej Facebooka, w ramach której Messenger i Instagram zostaną do siebie zbliżone. Nie chodzi o zwykłe scalenie obu aplikacji, ale zapewnienie zestawu zbliżonych funkcji, a także pewnej integracji między oboma serwisami społecznościowymi.

Nowości są już wdrażane u użytkowników mobilnej aplikacji Facebooka. Jeśli jeszcze nie widzicie odświeżonego wyglądu, to warto zajrzeć do Google Play lub App Store i sprawdzić, czy nie jest dostępna nowa aktualizacja. Oczywiście należy pamiętać, że cały proces jest przeprowadzany stopniowo, więc część użytkowników Messengera będzie musiała trochę poczekać na ogłoszone zmiany.