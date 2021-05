Messenger na Androidzie nareszcie dogoni wersję z iOS – automatycznie włączy tryb ciemny

Użytkownicy aplikacji Messenger na Androidzie niebawem zyskają dostęp do nowej opcji. Nie będzie to ogromna zmiana, ale powinna odczuwalnie ułatwić korzystanie z ciemnego motywu.

Facebook przeszedł już na ciemną stronę mocy

Wszystkie popularne aplikacje należące do imperium Marka Zuckerberga oferują już opcjonalny tryb ciemny. Znajdziemy go w Facebooku, Messengerze, Instagramie, a także WhatsAppie. Dostępny jest zarówno dla osób korzystających z Androida, jak i także urządzeń z iOS.

Reklama

Ciemny motyw w Messengerze pojawił się już w 2019 roku. Początkowo trzeba było go uruchomić wysyłając emoji księżyca, a następnie został udostępniony wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Dzięki temu, nie musimy już patrzeć na nadmiar białego tła, co mogło być niewygodne szczególnie w nocy.

Obecne ustawienia trybu ciemnego (fot. Tabletowo.pl)

Niestety, wersja przygotowana na Androida ma jedną wadę względem aplikacji na iOS. Tryb ciemny nie jest automatycznie dostosowywany do ustawień systemowych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy chcemy przejść na jasną lub ciemną stylistykę, musimy wchodzić do ustawień i ręcznie zmieniać schemat kolorów.

Oczywiście nie jest to czynność, która wymaga szczególnych umiejętności czy poświęcenia sporo czasu. Może być to jednak dość niewygodne, szczególnie jeśli często w systemie przełączamy się między trybem jasnym i ciemnym.

Automatyczna zmiana ustawień coraz bliżej

Funkcja automatycznego dostosowania kolorów aplikacji do ustawień systemowych, która jest już dobrze znana właścicielom iPhone’ów, wkrótce pojawi się także na Androidzie.

Jak sugerują zrzuty ekranu opublikowane przez jednego z użytkowników Messengera na Androidzie, ostatnia aktualizacja interfejsu aplikacji wprowadza dodatkową pozycję nazwie „System”. Pojawia się ona w opcjach trybu ciemnego i pozwala automatycznie zmienić schemat kolorów, tak aby pasowały do ustawienia wybranego w systemie.

Nowe ustawienia trybu ciemnego (fot. Reddit)

Po zaznaczeniu ustawienia „System”, aplikacja Messenger sama przełączy się na tryb jasny lub ciemny. Jak wskazuje użytkownik, zmiana pojawiła się w aplikacji w wersji 314.1.0.19.119, ale tylko na jednym z urządzeń. Nie udało mu się jej włączyć w przypadku nowszej wersji 315.0.0.11.119.

Niewykluczone, że obecnie Facebook prowadzi testy na niewielkiej grupie osób, a nowa opcja włączana jest po stronie serwera. Sugeruje to, że rozwiązanie wkrótce zostanie udostępnione u wszystkich użytkowników. Trudno jednak wskazać, kiedy dokładnie wyczekiwana nowość będzie szerzej dostępna.