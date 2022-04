Bethesda zdradza szczegóły migracji na Steam. Jak przenieść swoje gry na nową platformę?

Bethesda kończy ze swoim launcherem. Wydawca zdecydował się na drastyczną decyzję przeniesienia wszystkich Falloutów i Skyrimów na Steam. Wiemy już, kiedy nastąpi migracja i jakie zadania stoją przed użytkownikami launchera.

Koniec launchera Bethesdy

Steam jest od wielu lat gamingowym centrum dla wszystkich użytkowników komputerów osobistych. Historia pokazuje, że gracze przyzwyczaili się do jednej platformy i każda próba odciągnięcia ich od usług Valve kończy się porażką.

Istnieją oczywiście inne platformy. Epic Games Store trzyma się twardo dzięki grom ekskluzywnym i rozdawnictwu darmowych tytułów, ale mimo usilnych prób różnych wydawców, Steam trzyma się na samym szczycie. Zamiast tworzyć konkurencję, niektórzy ulegają presji graczy i udostępniają swoje produkcje na platformie Valve.

Nie bez powodu na Steamie można kupić chociażby Assassin’s Creeda czy Forzę Horizon. Nawet Electronic Arts od dłuższego czasu żyje w zgodzie z Valve i przestało zmuszać użytkowników do korzystania wyłącznie z platformy EA.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że presji podobny los spotka Bethesdę. Wydawca zapowiedział migrację na nową platformę. Szczegóły poznaliśmy właśnie dzięki FAQ opublikowanym na stronie wydawcy.

Jak będzie wyglądać migracja na Steam?

Proces przenoszenia gier z launchera Bethesdy na Steam rozpocznie się 27 kwietnia i potrwa do 11 maja. Gracze mają więc dwa tygodnie, żeby zalogować się do aplikacji Bethesdy i połączyć konto ze Steamem. 11 maja launcher zostanie zamknięty i wszyscy jego użytkownicy stracą dostęp do zakupionych wcześniej gier.

Po połączeniu kont proces migracji powinien odbyć się automatycznie. Gry Bethesdy zakupione w launcherze będą po prostu dostępne za darmo na nowej platformie. Dotyczy to również zakupionych DLC oraz waluty premium.

Problematyczna może być jedynie kwestia zapisów stanu gry. Jeżeli do tej pory korzystaliście z aplikacji Bethesdy, najlepiej zapoznać się z FAQ dotyczącym migracji dostępnym na stronie wydawcy. Niedługo ma pojawić się lista gier, które będą wymagać manualnego przeniesienia zapisów z jednej platformy na drugą. Większość danych powinna na szczęście przenieść się automatycznie i nie sprawiać Wam żadnych problemów.