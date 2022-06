Car Mechanic Symulator 2018 za darmo – Epic znów wygrywa w gratisach

Tim Sweeney jest hojnym człowiekiem i każdy gracz zdążył się już o tym przekonać. Tym razem, Epic Games Store rozdaje aż dwie produkcje, które pozwolą się wyciszyć oraz odprężyć po ciężkim dniu pracy.

Napraw samochód i odpręż się

Car Mechanic Simulator 2018 oraz A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition to dwie darmowe produkcje, jakie odbierzecie bezpłatnie z Epic Games Store. Klasycznie dla tych gratisów, macie na to czas do kolejnego czwartku, czyli 30 czerwca 2022 roku, godziny 16:59. Po tym czasie, te dwie gry niestety przestaną być darmowe.

Najbardziej atrakcyjnym kąskiem, jest niewątpliwie polski Car Mechanic Simulator 2018. Choć ta gra nie oferuje usprawnień najnowszych odsłon, ciągle jest to świetny, odprężający kawałek kodu, pozwalający zagłębić się w naprawianie pojazdów. Wymieniamy więc filtry oleju i rozkręcamy kolejne elementy aut, poszukując sedna każdego problemu. Nie wszystkie rodzaje napraw wykonamy od razu, lecz to dobrze – w tak mozolnej rozgrywce, progres musi być widoczny gołym okiem.

Zasiądź na tronie z Epic Games Store

Jak już wspomniałem wcześniej, drugą darmową grą jest A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition. To nic innego, jak cyfrowa adaptacja gry planszowej, opartej o licencję Gry o Tron. Wiem, łatwo się w tym zamieszaniu pogubić. Jej wydawcą jest Asmodee Digital, ekipa odpowiedzialna za genialną, również cyfrową Terraformację Marsa. Chociażby dlatego warto jej się przyjrzeć, ponieważ Ci ludzie potrafią stworzyć uzależniające planszówki w wersji na komputery.

W tej pozycji, gracze mogą się zmierzyć w maksymalnie 6-osobowych potyczkach. W zależności od wybranego klanu, każdy zaczyna na zupełnie innym miejscu mapy Westeros – mówimy tu o zróżnicowanym rozkładzie zasobów początkowych i generałów, co może przecież zdecydować o losie całej rozgrywki. W ciągu 10 rund rozgrywki, należy zmanipulować lub podbić resztę klanów w taki sposób, by skończyć z jak największą siłą wojskową kierowanego rodu. To oznacza, że komunikacja głosowa w trakcie zabawy jest wręcz wskazana!

Jedno jest pewne, Epic Games Store przygotowało dziś intrygujący zestaw gier. Czy ośmielicie się zainstalować chociażby jedną z nich? Gdybym tylko miał więcej czasu, z pewnością przyjrzałbym się Car Mechanic Simulator 2018.