Zakupy przez telefon to przyszłość. Warto się tym zainteresować

Gdzie najczęściej robicie zakupy? Prawdopodobnie większość z Was odpowie, że w sklepie stacjonarnym, jednak coraz częściej konsumenci robią to również w sklepach internetowych. To bardzo ważne dla branży, która nie powinna tego bagatelizować, bo inaczej może stracić mnóstwo pieniędzy.

Reklama

Zakupy przez telefon to przyszłość. Nie wolno tego bagatelizować, bo można wiele stracić

Według raportu Digital 2021 Report, już prawie 60% globalnej społeczności korzysta obecnie z technologii cyfrowej. Mówimy tu zatem o ~4,6 mld ludzi na całym świecie, którzy średnio spędzają w sieci prawie 7 godzin dziennie. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost o 9%. Według szacunków Hootsuite, przeciętny obywatel świata może korzystać ze technologii cyfrowej przez nawet 40% swojego całego życia. Dla porównania, człowiek śpi przez swoje życie „tylko” 20 lat.

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Z kolei według raportu E-Commerce w Polsce autorstwa Gemiusa, w 2020 roku już 73% polskich internautów dokonało zakupów online. 32% członków tej grupy stanowili mieszkańcy Polski w wieku od 35 do 49 lat, a 28% osoby od 50 do 55 roku życia. Jak widać, większość to ludzie dojrzali, podczas gdy mogłoby się wydawać, że robienie zakupów online to domena młodzieży. Okazuje się, że nie.

Reklama

To wyjątkowo cenna informacja dla firm i specjalistów od marketingu – dzięki takim danym mogą oni zoptymalizować swoją strategię reklamową, aby dotrzeć do jak najszerszego grona klientów. W tym tych, o których początkowo nie myśleli, będąc w przekonaniu, że dana grupa wiekowa nie jest zainteresowana robieniem zakupów przez internet.

Jednocześnie zakupy przez internet stają się coraz popularniejsze (jak widać – w każdej grupie wiekowej), dlatego ważne jest, aby sprzedający zoptymalizowali swoje sklepy internetowe i byli przygotowani na większy ruch. Powinni także postarać się o to, żeby dostosować je do urządzeń mobilnych, ponieważ m-commerce (czyli zakupy przez telefon) mogą w przyszłości stać się standardem.

Internet daje właściwie nieograniczone możliwości i tylko od właścicieli sklepów i platform e-commerce zależy, jak będą one wyglądać i jakie funkcje zaoferują. Google również intensywnie działa w tym segmencie rynku – gigant z Mountain View zapowiedział pod koniec września 2021 roku szereg nowości, dzięki którym robienie zakupów przez internet będzie jeszcze wygodniejsze, bardziej intuicyjne i przyjemniejsze.

fot. Pixabay

Osoby, które są zainteresowane handlem w internecie, będą miały możliwość dowiedzieć się więcej o zagadnieniach dotyczących rozwoju technologii w kontekście zagadnień biznesowych i e-commerce na konferencji Mobile Trends, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 marca 2022 roku i nad którą patronat medialny objęło m.in. Tabletowo.

To już 11. edycja tego wydarzenia – w jej trakcie swoje prelekcje wygłoszą m.in. Artur Kurasiński (kurasinski.com), Artur Jabłoński (digitalk), Piotr Kowalski (Google), Krzysztof Wojewodzic (ESCOLA S.A.) i Michał Szklarski (e-point mobile). Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się też, jak projektować, tworzyć, wdrażać oraz promować aplikacje i rozwiązania im dedykowane. Ponadto czeka na nich także wielka impreza networkingowa.

Mobile Trends Conference 2022 (źródło: MobileTrends.pl)

Mobile Trends Conference 2022 to wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mogli na żywo porozmawiać z ekspertami i specjalistami od trendów rynku mobile. Ponadto w jego trakcie odbędzie się również gala rozdania nagród Mobile Trends Awards.

Bilety na konferencję można kupić na stronie 2022.mobiletrends.pl. Organizatorzy informują, że wszystkim osobom niezaszczepionym gwarantowane jest zrobienie testu przed wejściem na imprezę.