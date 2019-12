Szybko poszło: EMUI 10 już na 10 milionach smartfonów

Wiem, wiem, temat aktualizacji bywa drażniący. Zwłaszcza dla użytkowników smartfonów kupionych u operatorów, które często dostają nowsze wersje oprogramowania sporo później niż te z wolnego rynku. Ostatnie poczynania Huawei zasługują jednak na chwilę uwagi – oto bowiem już 10 milionów smartfonów spod ich skrzydeł działa w oparciu o EMUI 10.

Oczywiście wynik dotyczy smartfonów zarówno Huawei, jak i Honor, sprzedanych na całym świecie. Jest to naprawdę duże osiągnięcie, zważywszy na to, że ledwo trzy tygodnie temu producent chwalił się osiągnięciem pułapu miliona smartfonów zaktualizowanych do EMUI 10.

Uzyskanie takiego wyniku było możliwe przez udostępnienie aktualizacji autorskiej nakładki Huawei, EMUI 10, już dla ponad trzydziestu różnych modeli smartfonów – a konkretnie rzekomo aż trzydziestu trzech, które debiutowały na rynku w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wśród smartfonów Huawei, które w pierwszej kolejności otrzymały aktualizację do EMUI 10, znalazły się takie modele, jak Mate 20 Pro i Mate 20, P30 Pro i P30 oraz Mate 20 X i Mate 20 X Porsche Design. A i seria Mate 30 (na którą składa się Mate 30 i Mate 30 Pro) debiutowała przecież na rynku z EMUI 10 – aczkolwiek jej dostępność jest dość mocno ograniczona (w Polsce, przypomnę, dostępnych było tylko 100 egzemplarzy).

W następnej kolejności z EMUI mogli cieszyć się użytkownicy Mate 20 X 5G, Mate 10 Pro, Mate 10, P20 Pro, P20 i kilku innych modeli, które dostępne są w sprzedaży poza naszym krajem.

Niebawem, tj. na początku przyszłego roku, ma się też rozpocząć nowa fala aktualizacji, w tym między innymi dla Honora 8X i Nova 5. Część z pozostałych modeli, które nie zostały wymienione, aktualnie otrzymały lub dopiero otrzymają EMUI 10 w wersji beta.

Pamiętajcie też, że aktualizacje przebiegają stopniowo i o ile w Chinach niektóre modele działają już w oparciu o Androida 10 z EMUI 10, tak w Polsce wciąż możemy czekać na udostępnienie aktualizacji.

Czas zatem na pytanie, drodzy użytkownicy smartfonów Huawei, macie już EMUI 10 na swoich urządzeniach?

źródło: GSMArena / mydrivers