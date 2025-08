Trzecie oko robi różnicę. Nowość Xiaomi

Na rynku zadebiutowało urządzenie Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro. To dobrze wyposażona kamera do monitoringu zewnętrznego, a właściwie kamery. Co konkretnie proponuje chiński producent?

Premiera Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro. Trzy kamery w jednym

W czerwcu 2025 roku zaprezentowano urządzenie Xiaomi Smart Camera 4 z dwiema kamerami. Teraz producent idzie za ciosem i wprowadza do sprzedaży wariant, który poza dopiskiem Pro w nazwie, wzbogacony został o kolejny obiektyw.

Tak, Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro to tak naprawdę nie jedna, a trzy kamery – każda z nich cechuje się rozdzielczością 5 Mpix i przysłoną f/1.6 oraz umożliwia rejestrowanie wideo 3K, a konkretnie o rozdzielczości 2880×1620 pikseli. Producent chwali się także 9-krotnym zoomem hybrydowym.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Zestaw złożony jest z dwóch modułów. Górny (z jednym obiektywem) może obracać się o 180 stopni w poziomie, a dolny (z dwoma obiektywami) – o 355 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie. Dzięki temu możliwe jest dokładne obserwowanie danego miejsca, jak również śledzenie obiektu po wykryciu ruchu.

Nocą jak za dnia

Producent wyposażył urządzenie w osiem lamp, które sprawiają, że możliwe jest także nagrywanie nocą – w dodatku z wysoką szczegółowością i zachowaniem szerokiej palety kolorów. Nie zabrakło też trybu jasnego świecenia, które – wraz z alarmem dźwiękowym – może posłużyć do odstraszenia potencjalnych intruzów.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro łączy się ze światem poprzez dwuzakresowe Wi-Fi 6. Tą drogą może wysyłać użytkownikowi powiadomienia o nieoczekiwanej aktywności, jak również przesyłać nagrania wideo do chmury. Możliwe jest także zapisywanie filmów lokalnie – na karcie microSD lub serwerze NAS.

Jak przystało na kamerę do użytku zewnętrznego, cechuje się ona wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Spełnia wymogi klasy pyło- i wodoszczelności IP66, a do tego jest w stanie prawidłowo działać w szerokim zakresie temperatur: od -30 do 60 stopni Celsjusza.

Cena kamery Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro

Póki co potwierdzona została jedynie dostępność tego urządzenia w Chinach. Tam cena wyniesie 508 juanów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~260 złotych. Premiera w Polsce nie jest wykluczona – wiele innych kamer do monitoringu firma Xiaomi faktycznie wprowadziła do sprzedaży w naszym kraju. Są to zarówno modele zewnętrzne (takie jak Xiaomi Outdoor Camera CW700S), jak i wewnętrzne (np. Xiaomi Smart Camera C500 Pro).