„Napisałam” książkę dla dzieci w minutę. To piękne i przerażające jednocześnie

Zawsze marzyłam o napisaniu własnej książki. Zbierałam się do tego przez lata, i choć było kilka pomysłów, ta jakoś nigdy nie powstała. Teraz „napisałam” ilustrowaną książkę dla dzieci w minutę. I sama nie wiem, czy mnie to cieszy, czy jednak przeraża…

„Stworzyłam” książkę dla dzieci – Ty też możesz to zrobić

Google udostępniło nowy eksperyment, oparty na Gemini. A jest nim tworzenie własnych (tzn. podpisanych Twoim imieniem i nazwiskiem) ilustrowanych książeczek. Wystarczy, że w 2-3 zdaniach opiszesz historię, którą chcesz stworzyć, a po kilku minutach otrzymujesz gotową, 10-stronnicową opowieść z dialogami, wygenerowanymi ilustracjami oraz odczytem audio. I wszystko to po polsku (usługa ta oferowana jest łącznie w 45 językach).

Możesz wybrać styl wykonania swojej „własnej książeczki” – od sztuki pikselowej, przez komiksy i animacje poklatkowe, aż po kolorowanki. Technologiczny gigant twierdzi, że dzięki nowej eksperymentalnej funkcji Gemini możesz:

w przystępny dla dziecka sposób przedstawić dowolny temat,

przekazać lekcje „życiowe” na przykładzie wymyślonego bohatera,

ożywić postać narysowaną przez dziecko,

zmienić wspomnienia w opowieść z prawdziwymi zdjęciami z wakacji.

Darmowe generatory obrazów, które nie tak dawno intensywnie testowałam, nauczyły mnie, że obecnie bezpłatna sztuczna inteligencja potrafi być bardzo zawodna. Mimo to po przeczytaniu wpisu Google dałam szansę AI. W krótką chwilę wymyśliłam, o czym chciałabym stworzyć książeczkę.

Minęła minuta, może dwie, a moim oczom ukazała się profesjonalna książka – ebook i audiobook w jednym, z naprawdę pięknymi ilustracjami, prawie bez niedociągnięć i niedoskonałości. To piękne, ale też przerażające… Możecie zobaczyć ją pod tym linkiem.

Notatnik AI Google otwiera się na dzieci i młodzież

Technologiczny gigant chce też pomóc dzieciom i młodzieży w łatwiejszym przyswajaniu wiedzy. NotebookLM jest narzędziem opracowanym przez Google, wykorzystującym do działania modele sztucznej inteligencji oraz udostępnione mu źródła. W rzeczywistości jest to notatnik AI, w którym możesz gromadzić dowolne materiały – pliki PDF, nagrania dźwiękowe, wideo czy linki do konkretnych witryn bądź filmów.

Od kwietnia 2025 roku do NotebookLM dołączyło również narzędzie Gemini, które ułatwia wyszukiwanie źródeł w sieci. Sztuczna inteligencja przegląda wszystkie otrzymane informacje, podsumowuje je, a użytkownik może zadawać konkretne pytania na temat udostępnionych treści.

Teraz narzędzie otwiera się na nieco młodszych użytkowników. Z pomocą sztucznej inteligencji NotebookLM młodzież otrzyma ogromne możliwości, ułatwiające przyswajanie nowych wiadomości. Wśród funkcji znajdzie się możliwość:

przekształcania notatek w podcastowe podsumowania audio w wielu językach,

wizualizowanie powiązań w źródłach – np. poprzez stworzenie interaktywnych map myśli,

zadawać pytania na temat źródeł, aby AI pomogła lepiej zrozumieć dany temat.

Nowe funkcje zostały udostępnione dla użytkowników Google Workspace for Education NotebookLM jako usługa podstawowa dla każdej grupy wiekowej. W przypadku klientów indywidualnych obowiązuje zasada wieku minimalnego 13+ lub wyższego, w zależności od kraju. W Polsce wiek minimalny wynosi 16 lat.