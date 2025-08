Przy biurku i na kanapie. Trzy nowe kierownice Turtle Beach

Niczym Sonny Hayes też nie potrzebujesz superlicencji, by pokazać, na co Cię stać za kierownicą bolidu F1. A może preferujesz wyścigi uliczne? Albo rajdy? Firma Turtle Beach zaprezentowała nową linię akcesoriów gamingowych dla miłośników samochodówek – zarówno symulacyjnych, jak i casualowych.

Zestaw Turtle Beach VelocityOne Race KD3 dla fanów symulacji

Turtle Beach VelocityOne Race KD3 to zestaw wyścigowy dla prawdziwych maniaków, którym zależy na możliwie jak najbardziej przekonujących wrażeniach z rozgrywki. Bazę stanowi tu silnik z napędem bezpośrednim K: Drive, który cechuje się, ponoć, bardzo niskimi opóźnieniami oraz sprzężeniem zwrotnym na poziomie 3,2 nm.

Koło kierownicy obraca się w zakresie 2160 stopni i zostało wyposażone w wiele przydatnych przycisków, jak również w magnetyczne łopatki do zmiany biegów. Pedały natomiast wykonano z aluminium i cechują się one szerokim zakresem regulacji, aby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki do jazdy.

Do tego dochodzi wyświetlacz, z poziomu którego można dokonać szybkich ustawień. Do bardziej zaawansowanej konfiguracji służy natomiast oprogramowanie VelocityOne Tuner Companion App, w którym dostosujesz każdy pojedynczy parametr do swoich preferencji.

Więcej nowości Turtle Beach: coś dla miłośników F1 i kierownica bez kabli

Drugą nowością jest kierownica Turtle Beach VelocityOne F-RX, którą mogą zainteresować się przede wszystkim miłośnicy Formuły 1 oraz innych sportów wyścigowych. Została wyposażona w dziesięć mechanicznych przełączników z podświetleniem, pięć pokręteł oraz po dwie magnetyczne łopatki – biegów i sprzęgła. Kluczowe elementy urządzenia wykonano z aluminium – dla wysokiej trwałości.

Turtle Beach VelocityOne F-RX (fot. Turtle Beach)

Wreszcie, z myślą o mniej wymagających użytkownikach, którzy chcieliby po prostu w komfortowych warunkach pościgać się na wirtualnym torze lub w terenie, przygotowano Turtle Beach Racer. To bezprzewodowa kierownica z 360-stopniowym zakresem obrotu, z której można korzystać w odległości 9 metrów od odbiornika i cieszyć się rozgrywką przez 30 godzin, nim wyczerpie się energia. Dla miłośników kanapowych wyścigów – w sam raz.

Turtle Beach Racer (fot. Turtle Beach)

Kiedy premiera i jaka cena?

Wszystkie opisane tu urządzenia są kompatybilne z pecetami oraz konsolami z rodziny Xbox. Ich przedsprzedaż już wystartowała, a sklepowa premiera odbędzie się 9 września 2025 roku. Ceny przedstawiają się następująco: