Denza Z chiński supersamochód
Denza Z | fot. Denza
Moto

Chiński supersamochód trafi do Europy. Ma kosmiczne osiągi

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Moto
Chiński supersamochód trafi do Europy. Ma kosmiczne osiągi

Chińczycy chcą powalczyć z Ferrari i McLarenem. Denza Z trafi do Europy. Producent zapowiedział też debiut intrygującego modelu Denza BAO 5.

Denza Z – chiński supersamochód o imponujących osiągach

Na temat modelu Denza Z w wersji bez dachu mogliśmy przeczytać wcześniej. Wówczas dowiedzieliśmy się, że chiński producent szykuje mocne uderzenie, o którym z pewnością będzie mówiło się w Maranello i angielskim Woking. Natomiast teraz poznaliśmy więcej szczegółów, także o innych wersjach chińskiego superauta.

Denza Z to samochód nastawiony na topowe osiągi oraz bicie rekordów na torach. Oparty jest na autorskiej platformie e³ Sports Car i wykorzystuje układ napędowy składający się z trzech silników elektrycznych o łącznej mocy 1604 KM. Jedną z głównych zalet ma być magnetoreologiczne zawieszenie DiSus-M – ten aktywny system wykorzystuje amortyzatory wypełnione cieczą magnetoreologiczną, której lepkość może zmieniać się w ciągu milisekund pod wpływem pola magnetycznego.

Jeśli patrząc na zdjęcia tego samochodu widzicie w nim coś europejskiego, to spieszę dodać, że macie świetne oko. Mamy do czynienia z dziełem Wolfganga Eggera, znanego niemieckiego projektanta, który wcześniej tworzył dla Lancii, Alfy Romeo, Audi czy Lamborghini. Trzeba też przyznać, że auto wizualnie prezentuje się naprawdę dobrze – czuć sportowy pazur, ale bez wulgarnych i krzykliwych zabiegów stylistycznych.

Denza Z chiński supersamochód
Denza Z chiński supersamochód
Denza Z chiński supersamochód
Denza Z chiński supersamochód
Denza Z | fot. Denza

Specyfikacja modelu Denza Z – zależnie od wybranej wersji – przestawia się następująco:

CoupeSpiderRacing
Wymiary (dł./szer./wys.)4780 / 1975 / 1330 mm4780 / 1975 / 1350 mm4870 / 1990 / 1350 mm
Rozstaw osi2780 mm2780 mm2780 mm
Masa własna2230 kg2300 kg2250 kg
Maksymalna moc układu napędowego1604 KM1604 KM1604 KM
Maksymalny moment obrotowy układu napędowego1240 Nm1240 Nm1240 Nm
Rodzaj napęduAWDAWDAWD
Przyspieszenie 0-100 km/h2,25 s2,3 s 2,25 / 1,96 s (z opcjonalnymi oponami)
Prędkość maksymalna300 km/h300 km/h300 km/h / 350 km/h (z opcjonalnymi oponami)
Akumulator76 kWh76 kWh76 kWh
Zasięg w cyklu mieszanym WLTP410 km400 km380 km
Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC)11 kW11 kW11 kW
Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC)Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min)Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min)Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min)
Pojemność bagażnika:250 l131-176 l250 l
Hamulce:6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi

W wybranych krajach Europy zamówienia na wersje Coupe, Spider i Racing rozpoczną się tego lata, a pierwsze dostawy do klientów planowane są jeszcze przed końcem roku. Wypada wspomnieć, że producent pracuje jeszcze nad wariantem Denza Z Special Edition, który posłuży do prób bicia rekordów okrążeń na torze Nürburgring.

Denza BAO 5 – pierwszy taki SUV w Europie

Podczas Goodwood Festival of Speed zadebiutował też model Denza BAO 5, czyli pierwszy SUV firmy skierowany na rynek europejski. Wykorzystuje on układ napędowy DM-o (Dual Mode Off-road), czyli rozwiązanie z hybrydą plug-in, które – jak podkreśla producent – powstało z myślą o jeździe w wymagającym terenie. Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne oraz jedna 1,5-litrowa jednostka benzynowa.

Obie wersje BAO 5 – Elegance i Ultimate – wyposażono w niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi przy osi przedniej i tylnej. Wersja Ultimate dodatkowo oferuje system DiSus-P. To rozwiązanie określenie jest jako inteligentny układ kontroli nadwozia, który jeszcze bardziej podnosi precyzję prowadzenia i stabilność pojazdu.

DiSus-P na bieżąco analizuje dane z ponad 20 czujników, monitorując m.in. kąt skrętu kierownicy, położenie pedałów przyspieszenia i hamulca, prędkość obrotową kół, orientację pojazdu oraz ciśnienie i temperaturę.

Denza BAO 5
Denza BAO 5
Denza BAO 5 | fot. Denza
EleganceUltimate
Wymiary (dł./szer./wys.)4888 / 1970 / 1920 mm4921 / 1970 / 1930 mm
Rozstaw osi2800 mm2800 mm
Masa własna2940 kg3035 kg
Silnik benzynowy4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM
Przedni / tylny silnik elektryczny272 KM / 388 KM272 KM / 388 KM
Maksymalna moc systemowa544 KM544 KM
Maksymalny moment obrotowy układu napędowego760 Nm760 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h4,8 s5,0 s
Prędkość maksymalna180 km/h180 km/h
Pojemność akumulatora31,8 kWh31,8 kWh
Zasięg w trybie elektrycznym90 km90 km
Łączy zasięg835 km835 km
Maksymalna moc ładowania AC / DC11 kW / 100 kW11 kW / 100 kW
Pojemność bagażnika (do wysokości oparć tylnej kanapy, przy rozłożonych / złożonych siedzeniach)475 l / 1069 l475 l / 1069 l
Zawieszenie przednie / tylnepodwójne wahaczepodwójne wahacze z inteligentnym systemem kontroli nadwozia DiSus-P
Hamulce przednie / tylnetarcze wentylowaneprzednie stałe zaciski hamulcowe z wentylowanymi tarczami

Należy dodać, że progi boczne BAO 5 wyposażono w zintegrowane stopnie, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. W wersji Ultimate są one elektrycznie wysuwane, zapewniając jeszcze większą wygodę użytkowania. Ultimate to też lepsze wyposażenie wnętrza – np. dwie ładowarki indukcyjne zamiast jednej, przednie i tylne siedzenia z funkcją ogrzewania i wentylacji czy tapicerka wykończona skórą Nappa.

W Europie przyjmowanie zamówień na BAO 5 ruszy tego lata. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w czwartym kwartale tego roku.

Zobacz również

Obserwuj nas