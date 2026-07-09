Chiński supersamochód trafi do Europy. Ma kosmiczne osiągi

Chińczycy chcą powalczyć z Ferrari i McLarenem. Denza Z trafi do Europy. Producent zapowiedział też debiut intrygującego modelu Denza BAO 5.
Denza Z – chiński supersamochód o imponujących osiągach
Na temat modelu Denza Z w wersji bez dachu mogliśmy przeczytać wcześniej. Wówczas dowiedzieliśmy się, że chiński producent szykuje mocne uderzenie, o którym z pewnością będzie mówiło się w Maranello i angielskim Woking. Natomiast teraz poznaliśmy więcej szczegółów, także o innych wersjach chińskiego superauta.
Denza Z to samochód nastawiony na topowe osiągi oraz bicie rekordów na torach. Oparty jest na autorskiej platformie e³ Sports Car i wykorzystuje układ napędowy składający się z trzech silników elektrycznych o łącznej mocy 1604 KM. Jedną z głównych zalet ma być magnetoreologiczne zawieszenie DiSus-M – ten aktywny system wykorzystuje amortyzatory wypełnione cieczą magnetoreologiczną, której lepkość może zmieniać się w ciągu milisekund pod wpływem pola magnetycznego.
Jeśli patrząc na zdjęcia tego samochodu widzicie w nim coś europejskiego, to spieszę dodać, że macie świetne oko. Mamy do czynienia z dziełem Wolfganga Eggera, znanego niemieckiego projektanta, który wcześniej tworzył dla Lancii, Alfy Romeo, Audi czy Lamborghini. Trzeba też przyznać, że auto wizualnie prezentuje się naprawdę dobrze – czuć sportowy pazur, ale bez wulgarnych i krzykliwych zabiegów stylistycznych.
Specyfikacja modelu Denza Z – zależnie od wybranej wersji – przestawia się następująco:
|Coupe
|Spider
|Racing
|Wymiary (dł./szer./wys.)
|4780 / 1975 / 1330 mm
|4780 / 1975 / 1350 mm
|4870 / 1990 / 1350 mm
|Rozstaw osi
|2780 mm
|2780 mm
|2780 mm
|Masa własna
|2230 kg
|2300 kg
|2250 kg
|Maksymalna moc układu napędowego
|1604 KM
|1604 KM
|1604 KM
|Maksymalny moment obrotowy układu napędowego
|1240 Nm
|1240 Nm
|1240 Nm
|Rodzaj napędu
|AWD
|AWD
|AWD
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|2,25 s
|2,3 s
|2,25 / 1,96 s (z opcjonalnymi oponami)
|Prędkość maksymalna
|300 km/h
|300 km/h
|300 km/h / 350 km/h (z opcjonalnymi oponami)
|Akumulator
|76 kWh
|76 kWh
|76 kWh
|Zasięg w cyklu mieszanym WLTP
|410 km
|400 km
|380 km
|Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC)
|11 kW
|11 kW
|11 kW
|Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC)
|Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min)
|Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min)
|Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min)
|Pojemność bagażnika:
|250 l
|131-176 l
|250 l
|Hamulce:
|6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi
|6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi
|6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi
W wybranych krajach Europy zamówienia na wersje Coupe, Spider i Racing rozpoczną się tego lata, a pierwsze dostawy do klientów planowane są jeszcze przed końcem roku. Wypada wspomnieć, że producent pracuje jeszcze nad wariantem Denza Z Special Edition, który posłuży do prób bicia rekordów okrążeń na torze Nürburgring.
Denza BAO 5 – pierwszy taki SUV w Europie
Podczas Goodwood Festival of Speed zadebiutował też model Denza BAO 5, czyli pierwszy SUV firmy skierowany na rynek europejski. Wykorzystuje on układ napędowy DM-o (Dual Mode Off-road), czyli rozwiązanie z hybrydą plug-in, które – jak podkreśla producent – powstało z myślą o jeździe w wymagającym terenie. Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne oraz jedna 1,5-litrowa jednostka benzynowa.
Obie wersje BAO 5 – Elegance i Ultimate – wyposażono w niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi przy osi przedniej i tylnej. Wersja Ultimate dodatkowo oferuje system DiSus-P. To rozwiązanie określenie jest jako inteligentny układ kontroli nadwozia, który jeszcze bardziej podnosi precyzję prowadzenia i stabilność pojazdu.
DiSus-P na bieżąco analizuje dane z ponad 20 czujników, monitorując m.in. kąt skrętu kierownicy, położenie pedałów przyspieszenia i hamulca, prędkość obrotową kół, orientację pojazdu oraz ciśnienie i temperaturę.
|Elegance
|Ultimate
|Wymiary (dł./szer./wys.)
|4888 / 1970 / 1920 mm
|4921 / 1970 / 1930 mm
|Rozstaw osi
|2800 mm
|2800 mm
|Masa własna
|2940 kg
|3035 kg
|Silnik benzynowy
|4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM
|4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM
|Przedni / tylny silnik elektryczny
|272 KM / 388 KM
|272 KM / 388 KM
|Maksymalna moc systemowa
|544 KM
|544 KM
|Maksymalny moment obrotowy układu napędowego
|760 Nm
|760 Nm
|Przyspieszenie 0–100 km/h
|4,8 s
|5,0 s
|Prędkość maksymalna
|180 km/h
|180 km/h
|Pojemność akumulatora
|31,8 kWh
|31,8 kWh
|Zasięg w trybie elektrycznym
|90 km
|90 km
|Łączy zasięg
|835 km
|835 km
|Maksymalna moc ładowania AC / DC
|11 kW / 100 kW
|11 kW / 100 kW
|Pojemność bagażnika (do wysokości oparć tylnej kanapy, przy rozłożonych / złożonych siedzeniach)
|475 l / 1069 l
|475 l / 1069 l
|Zawieszenie przednie / tylne
|podwójne wahacze
|podwójne wahacze z inteligentnym systemem kontroli nadwozia DiSus-P
|Hamulce przednie / tylne
|tarcze wentylowane
|przednie stałe zaciski hamulcowe z wentylowanymi tarczami
Należy dodać, że progi boczne BAO 5 wyposażono w zintegrowane stopnie, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. W wersji Ultimate są one elektrycznie wysuwane, zapewniając jeszcze większą wygodę użytkowania. Ultimate to też lepsze wyposażenie wnętrza – np. dwie ładowarki indukcyjne zamiast jednej, przednie i tylne siedzenia z funkcją ogrzewania i wentylacji czy tapicerka wykończona skórą Nappa.
W Europie przyjmowanie zamówień na BAO 5 ruszy tego lata. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w czwartym kwartale tego roku.