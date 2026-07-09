Chiński supersamochód trafi do Europy. Ma kosmiczne osiągi

Chińczycy chcą powalczyć z Ferrari i McLarenem. Denza Z trafi do Europy. Producent zapowiedział też debiut intrygującego modelu Denza BAO 5.

Denza Z – chiński supersamochód o imponujących osiągach

Na temat modelu Denza Z w wersji bez dachu mogliśmy przeczytać wcześniej. Wówczas dowiedzieliśmy się, że chiński producent szykuje mocne uderzenie, o którym z pewnością będzie mówiło się w Maranello i angielskim Woking. Natomiast teraz poznaliśmy więcej szczegółów, także o innych wersjach chińskiego superauta.

Denza Z to samochód nastawiony na topowe osiągi oraz bicie rekordów na torach. Oparty jest na autorskiej platformie e³ Sports Car i wykorzystuje układ napędowy składający się z trzech silników elektrycznych o łącznej mocy 1604 KM. Jedną z głównych zalet ma być magnetoreologiczne zawieszenie DiSus-M – ten aktywny system wykorzystuje amortyzatory wypełnione cieczą magnetoreologiczną, której lepkość może zmieniać się w ciągu milisekund pod wpływem pola magnetycznego.

Jeśli patrząc na zdjęcia tego samochodu widzicie w nim coś europejskiego, to spieszę dodać, że macie świetne oko. Mamy do czynienia z dziełem Wolfganga Eggera, znanego niemieckiego projektanta, który wcześniej tworzył dla Lancii, Alfy Romeo, Audi czy Lamborghini. Trzeba też przyznać, że auto wizualnie prezentuje się naprawdę dobrze – czuć sportowy pazur, ale bez wulgarnych i krzykliwych zabiegów stylistycznych.

Denza Z | fot. Denza

Specyfikacja modelu Denza Z – zależnie od wybranej wersji – przestawia się następująco:

Coupe Spider Racing Wymiary (dł./szer./wys.) 4780 / 1975 / 1330 mm 4780 / 1975 / 1350 mm 4870 / 1990 / 1350 mm Rozstaw osi 2780 mm 2780 mm 2780 mm Masa własna 2230 kg 2300 kg 2250 kg Maksymalna moc układu napędowego 1604 KM 1604 KM 1604 KM Maksymalny moment obrotowy układu napędowego 1240 Nm 1240 Nm 1240 Nm Rodzaj napędu AWD AWD AWD Przyspieszenie 0-100 km/h 2,25 s 2,3 s 2,25 / 1,96 s (z opcjonalnymi oponami) Prędkość maksymalna 300 km/h 300 km/h 300 km/h / 350 km/h (z opcjonalnymi oponami) Akumulator 76 kWh 76 kWh 76 kWh Zasięg w cyklu mieszanym WLTP 410 km 400 km 380 km Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC) 11 kW 11 kW 11 kW Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min) Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min) Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min) Pojemność bagażnika: 250 l 131-176 l 250 l Hamulce: 6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi 6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi 6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi

W wybranych krajach Europy zamówienia na wersje Coupe, Spider i Racing rozpoczną się tego lata, a pierwsze dostawy do klientów planowane są jeszcze przed końcem roku. Wypada wspomnieć, że producent pracuje jeszcze nad wariantem Denza Z Special Edition, który posłuży do prób bicia rekordów okrążeń na torze Nürburgring.

Denza BAO 5 – pierwszy taki SUV w Europie

Podczas Goodwood Festival of Speed zadebiutował też model Denza BAO 5, czyli pierwszy SUV firmy skierowany na rynek europejski. Wykorzystuje on układ napędowy DM-o (Dual Mode Off-road), czyli rozwiązanie z hybrydą plug-in, które – jak podkreśla producent – powstało z myślą o jeździe w wymagającym terenie. Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne oraz jedna 1,5-litrowa jednostka benzynowa.

Obie wersje BAO 5 – Elegance i Ultimate – wyposażono w niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi przy osi przedniej i tylnej. Wersja Ultimate dodatkowo oferuje system DiSus-P. To rozwiązanie określenie jest jako inteligentny układ kontroli nadwozia, który jeszcze bardziej podnosi precyzję prowadzenia i stabilność pojazdu.

DiSus-P na bieżąco analizuje dane z ponad 20 czujników, monitorując m.in. kąt skrętu kierownicy, położenie pedałów przyspieszenia i hamulca, prędkość obrotową kół, orientację pojazdu oraz ciśnienie i temperaturę.

Denza BAO 5 | fot. Denza

Elegance Ultimate Wymiary (dł./szer./wys.) 4888 / 1970 / 1920 mm 4921 / 1970 / 1930 mm Rozstaw osi 2800 mm 2800 mm Masa własna 2940 kg 3035 kg Silnik benzynowy 4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM 4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM Przedni / tylny silnik elektryczny 272 KM / 388 KM 272 KM / 388 KM Maksymalna moc systemowa 544 KM 544 KM Maksymalny moment obrotowy układu napędowego 760 Nm 760 Nm Przyspieszenie 0–100 km/h 4,8 s 5,0 s Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h Pojemność akumulatora 31,8 kWh 31,8 kWh Zasięg w trybie elektrycznym 90 km 90 km Łączy zasięg 835 km 835 km Maksymalna moc ładowania AC / DC 11 kW / 100 kW 11 kW / 100 kW Pojemność bagażnika (do wysokości oparć tylnej kanapy, przy rozłożonych / złożonych siedzeniach) 475 l / 1069 l 475 l / 1069 l Zawieszenie przednie / tylne podwójne wahacze podwójne wahacze z inteligentnym systemem kontroli nadwozia DiSus-P Hamulce przednie / tylne tarcze wentylowane przednie stałe zaciski hamulcowe z wentylowanymi tarczami

Należy dodać, że progi boczne BAO 5 wyposażono w zintegrowane stopnie, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. W wersji Ultimate są one elektrycznie wysuwane, zapewniając jeszcze większą wygodę użytkowania. Ultimate to też lepsze wyposażenie wnętrza – np. dwie ładowarki indukcyjne zamiast jednej, przednie i tylne siedzenia z funkcją ogrzewania i wentylacji czy tapicerka wykończona skórą Nappa.

W Europie przyjmowanie zamówień na BAO 5 ruszy tego lata. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w czwartym kwartale tego roku.