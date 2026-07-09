Ten tani powerbank zmieści się w kieszeni. Kupisz go już w Polsce

Na polskim rynku zadebiutowała nowa linia powerbanków, których charakterystycznymi cechami są: niska cena i kompaktowe gabaryty, dzięki którym mieszczą się w kieszeni. Stąd zresztą ich nazwa: Hama Power Pack Pocket.

Hama Power Pack Pocket – tani powerbank z estetyczną i dobrze pomyślaną konstrukcją

Producent przygotował trzy warianty: Pocket 5, Pocket 10 i Pocket 20. Zgodnie z nazwami różnią się pojemnością litowo-polimerowego akumulatora, która wynosi – odpowiednio – 5000 mAh, 10000 mAh i 20000 mAh.

Z różnymi pojemnościami wiążą się z tym także różnice w gabarytach. Wygląda to mianowicie tak:

Hama Power Pack Pocket 5 Hama Power Pack Pocket 10 Hama Power Pack Pocket 20 Pojemność 5000 mAh 10000 mAh 20000 mAh Czas ładowania do pełna 3,5 godziny 6 godzin 11,5 godziny Wymiary 99,2×63,4×14,8 mm 99,4×63,5×26 mm 136,8×68,5×27,5 mm Waga 119,6 g 204 g 396 g

Każdy z nich dysponuje dokładnie takim samym zestawem gniazd: ma dwa porty USB typu A oraz jedno USB typu C. Maksymalna moc ładowania wynosi 10 W, a poziom naładowania samego akumulatora wskazują cztery diody LED na froncie. Producent postarał się również o zestaw zabezpieczeń: przed przeładowaniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem.

źródło: Hama

Ile kosztują nowe powerbanki Hama?

Nowe powerbanki Hama (poza najpojemniejszym z tej trójki) można już znaleźć w sklepach. Ich sugerowane ceny przedstawiają się w następujący sposób:

Hama Power Pack Pocket 5 (5000 mAh) – 49,90 złotych,

Hama Power Pack Pocket 10 (10000 mAh) – 59,90 złotych,

Hama Power Pack Pocket 20 (20000 mAh) – 89,90 złotych.

W każdym przypadku do wyboru są cztery wersje kolorystyczne (antracytowa, niebieska, piaskowa i zielona), a do zestawu dołączony jest 30-centymetrowy przewód z wtykami USB-A i USB-C.

Powerbanki z tej serii nie zachwycają więc swoimi możliwościami, ale mogą się dobrze sprawdzić wtedy, gdy priorytetami są jak najmniejsze gabaryty i jak najniższa cena. Nie sposób pominąć też kwestii tego, że ich obudowy są naprawdę estetyczne.