Hama Power Pack Pocket 5
Hama Power Pack Pocket 5 (źródło: Hama)
Akcesoria

Ten tani powerbank zmieści się w kieszeni. Kupisz go już w Polsce

Wojciech Kulik·
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Ten tani powerbank zmieści się w kieszeni. Kupisz go już w Polsce

Na polskim rynku zadebiutowała nowa linia powerbanków, których charakterystycznymi cechami są: niska cena i kompaktowe gabaryty, dzięki którym mieszczą się w kieszeni. Stąd zresztą ich nazwa: Hama Power Pack Pocket.

Hama Power Pack Pocket – tani powerbank z estetyczną i dobrze pomyślaną konstrukcją

Producent przygotował trzy warianty: Pocket 5, Pocket 10 i Pocket 20. Zgodnie z nazwami różnią się pojemnością litowo-polimerowego akumulatora, która wynosi – odpowiednio – 5000 mAh, 10000 mAh i 20000 mAh.

Z różnymi pojemnościami wiążą się z tym także różnice w gabarytach. Wygląda to mianowicie tak:

Hama Power Pack Pocket 5Hama Power Pack Pocket 10Hama Power Pack Pocket 20
Pojemność5000 mAh10000 mAh20000 mAh
Czas ładowania do pełna3,5 godziny6 godzin11,5 godziny
Wymiary99,2×63,4×14,8 mm99,4×63,5×26 mm136,8×68,5×27,5 mm
Waga119,6 g204 g396 g

Każdy z nich dysponuje dokładnie takim samym zestawem gniazd: ma dwa porty USB typu A oraz jedno USB typu C. Maksymalna moc ładowania wynosi 10 W, a poziom naładowania samego akumulatora wskazują cztery diody LED na froncie. Producent postarał się również o zestaw zabezpieczeń: przed przeładowaniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem.

Hama Power Pack Pocket 5
Hama Power Pack Pocket 10
Hama Power Pack Pocket 10
Hama Power Pack Pocket 20
źródło: Hama

Ile kosztują nowe powerbanki Hama?

Nowe powerbanki Hama (poza najpojemniejszym z tej trójki) można już znaleźć w sklepach. Ich sugerowane ceny przedstawiają się w następujący sposób:

  • Hama Power Pack Pocket 5 (5000 mAh) – 49,90 złotych,
  • Hama Power Pack Pocket 10 (10000 mAh) – 59,90 złotych,
  • Hama Power Pack Pocket 20 (20000 mAh) – 89,90 złotych.

W każdym przypadku do wyboru są cztery wersje kolorystyczne (antracytowa, niebieska, piaskowa i zielona), a do zestawu dołączony jest 30-centymetrowy przewód z wtykami USB-A i USB-C.

Gdzie kupić?

Hama Power Pack Pocket 5 (5000 mAh)

ok. 50 zł
(Przybliżona cena z dnia: 9 lipca 2026)
Allegro
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.
Gdzie kupić?

Hama Power Pack Pocket 10 (10000 mAh)

ok. 60 zł
(Przybliżona cena z dnia: 9 lipca 2026)
Allegro
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Powerbanki z tej serii nie zachwycają więc swoimi możliwościami, ale mogą się dobrze sprawdzić wtedy, gdy priorytetami są jak najmniejsze gabaryty i jak najniższa cena. Nie sposób pominąć też kwestii tego, że ich obudowy są naprawdę estetyczne.

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