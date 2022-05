Niekoniecznie udany powrót do… przeszłości? Oto elektryczny DeLorean

Seria filmów „Powrót do przyszłości” z pewnością przyniosła sporą sławę samochodowi DeLorean DMC-12. Firma postanowiła teraz powrócić, wskrzeszając markę za pomocą auta elektrycznego.

Prezentuje się dobrze, ale niekoniecznie tego oczekiwaliśmy

Obecnie DeLorean DMC-12, produkowany na początku lat 80., jest gratką dla wielu kolekcjonerów. Jak już wspomniałem, naprawdę dużą sławę przyniosły mu trzy filmy, w których śledziliśmy przygody nastolatka Marty’ego McFly’a.

Mimo iż DMC-12 obecnie otoczony jest kultem, a każdy egzemplarz na drogach wzbudza niemałe zainteresowanie, to należy mieć na uwadze, że niekoniecznie był on udanym samochodem. Miał całkiem sporą listę wad i najpewniej gdyby nie został wykorzystany przez dr Emmetta Browna jako baza do maszyny pozwalającej podróżować w czasie, to dziś niewiele osób by o nim pamiętało.

Trzeba przyznać, że DeLorean DMC-12 miał trochę szczęścia i właśnie dzięki temu doczeka się elektrycznego następcy. Firma pochwaliła się właśnie zdjęciami nadchodzącego modelu Alpha 5, który – co ciekawe – będzie dopiero drugim samochodem wydawanym pod tą marką.

Nie można odmówić urody temu elektrykowi. Szczególnie dobrze prezentuje się tył. Nie wszyscy jednak będą zadowoleni – nie widać zbytnio nawiązań do kultowego DMC-12. Jeśli spojrzymy wyłącznie na przód lub linię boczną, to możemy odnieść wrażenie, że to po prostu kolejny szybki elektryk, ale nic więcej.

Osiągi na naprawdę dobrym poziomie

DMC-12 wyposażony był w silnik benzynowy V6, który generował 132 KM, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się być skromną wartością. Rozpędzenie się od 0 do 100 km/h zajmowało mu 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosiła 205 km/h.

Elektryczny DeLorean Alpha 5 ma charakteryzować się znacznie lepszymi osiągami. Sprint od 0 do 60 mil na godzinę (96 km/h) trwa zaledwie 2,99 sekundy, akumulator 100 kWh zapewni zasięg około 482 KM, a prędkość maksymalna wynosi 249 km/h. Producent dla fanów filmów „Powrót do przyszłości” w ramach ciekawostki podał, że osiągnięcie 88 mil na godzinę trwa 4,35 sekundy.

Więcej szczegółów powinniśmy poznać już podczas premiery, mającej odbyć się 21 sierpnia 2022 roku. Co ciekawe, plany DeLorean Motor Company nie kończą się wyłącznie na elektrycznym Alpha 5. Firma zamierza jeszcze wprowadzić sportowe coupe z silnikiem V8, a także wodorowego SUV-a.