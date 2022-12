Elektryczne Mercedesy będą powstawać w Polsce. Firma zainwestuje ponad miliard euro

Przyszłość Mercedesa należy do samochodów elektrycznych. Jak wynika z najnowszych informacji, niektóre z tych elektryków mają być produkowane w Polsce.

Warto mieć na uwadze, że elektryfikacja napędów nie dotyczy wyłącznie osobowych Mercedesów, ale również samochodów dostawczych. Co więcej, już teraz w portfolio niemieckiego producenta znajdziemy chociażby eVito czy eSprintera. Oczywiście to dopiero początek i jednym z celów jest pełna elektryfikacja aut dostawczych.

W celu przeprowadzenia elektryfikacji samochodów dostawczych potrzebne będą fabryki, w których te auta będą powstawać. Okazuje się, że jedna z nich będzie zlokalizowana w Polsce.

Mercedes-Benz Vans poinformował o porozumieniu z polskim rządem o rozbudowie europejskiej sieci produkcji lekkich samochodów dostawczych z napędem elektrycznym w Jaworze na Dolnym Śląsku. Wypada tutaj zaznaczyć, że Mercedes w Jaworze od 2019 roku produkuje silniki spalinowe, a akumulatory do aut elektrycznych od 2020 roku. Fabrykę miałem przyjemność odwiedzić w zeszłym roku.

W Jaworze będą powstawać elektryczne samochody dostawcze oparte o nową modułową platformę VAN.EA.

Decyzja o wyborze Jawora to kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności. Ponadto musimy dostosować nie tylko nasze produkty, ale także cały łańcuch wartości – od zakupów przez produkcję i logistykę po sprzedaż – do wymogów przyszłości. Dlatego inwestujemy w całkowicie elektryczną platformę VAN.EA, a tym samym w transformację, mającą nam zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych. Tym samym zabezpieczamy też długoterminowe perspektywy istniejących zakładów Mercedesa w Europie.

Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans