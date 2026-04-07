Elektryczne hulajnogi dla maniaków. Oto nowości Navee

Firma Navee ma dopiero 5 lat, ale już zdążyła zyskać niemałą popularność wśród miłośników elektromobilności. Na początku kwietnia w Monachium zaprezentowała nowe hulajnogi elektryczne, ogłosiła rozszerzenie katalogu o nowe kategorie produktowe oraz pochwaliła się nawiązaniem marketingowej współpracy ze sportowcami, takimi jak Lukas Podolski, Olivier Giroud, Lennart Karl czy Fermín López.

Nowe hulajnogi elektryczne Navee. Co mają do zaoferowania?

Wśród nowych modeli pojawił się Navee ST5 Pro, którego specyfikacja potrafi zrobić niemałe wrażenie. Hulajnoga została wyposażona w silnik o mocy 1350 W, dzięki czemu ma zapewniać dynamiczne przyspieszanie i bez większych trudności pokonywać wzniesienia o nachyleniu nawet 26%. Do tego zaoferuje zasięg dochodzący aż do 75 km, a technologia szybkiego ładowania sprawi, że uzupełnianie energii zajmie zaledwie 1,5 godziny. Całość uzupełnia dopracowane zawieszenie (Damping Arm), a wygodną obsługę zagwarantować ma 3,5-calowy wyświetlacz na kierownicy.

Dla osób, które oczekują jeszcze lepszych osiągów, opracowane zostały hulajnogi Navee GT5 Max oraz Navee UT3 Max. Obie zostały wyposażone w silniki o mocy 1638 W, pokonują wzniesienia o nachyleniu 28% i oferują zasięg dochodzący aż do 90 km. Pierwsza dorzuca do tego poczwórny system amortyzacji, a druga – przednie zawieszeni hydrauliczne, system kontroli trakcji, tylny spojler oraz zgodność z aplikacją Apple Find My.

Swoistą wisienką na torcie była natomiast prezentacja modelu Navee UT5 Max Motorworld Edition – specjalnej, niedostępnej komercyjnie hulajnogi, której design został zainspirowany supersamochodami. Ot, ciekawostka.

Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że elektryczne hulajnogi Navee ST5 Pro, GT5 Max i UT3 Max będą dostępne na polskim rynku, ale nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się ich premiera, ani też ile będą kosztować.

Navee rozszerza ofertę

Jednak Navee nie chce się kojarzyć wyłącznie z hulajnogami. W jej katalogu pojawiło się także 7 nowych modeli rowerów elektrycznych, wśród których znajduje się nowoczesny składak wyposażony w akumulator Samsunga, oferujący zasięg na poziomie 50 km i przerzutki Shimano Nexus.

To wciąż nie wszystko, bo światło dzienne ujrzał również „inteligentny” kamper ze zintegrowanym systemem zasilania energią słoneczną. Są też egzoszkielety dla sportowców. Całość uzupełnia natomiast Navee OM-B2400W – domowy magazyn energii umożliwiający równoczesne zasilanie kilku urządzeń i wyposażony w ogniwa o żywotności przekraczającej 4500 cykli.