Kolejny, świetnie wyposażony smartfon Xiaomi na horyzoncie

Xiaomi doskonale wie, jak stworzyć smartfon, który zapragną miliony klientów na całym świecie. Producent ma w swojej ofercie całe mnóstwo urządzeń z bardzo atrakcyjną specyfikacją. Wkrótce do jego portfolio dołączy kolejny model ze świetnymi parametrami.

To będzie kolejny smartfon Xiaomi z bardzo atrakcyjną specyfikacją

Klienci najczęściej, kiedy planują kupić nowy smartfon, patrzą najpierw na jego design i specyfikację techniczną. Jeśli jeden lub/i drugi element okaże się dla nich atrakcyjny, mogą szukać recenzji danego urządzenia (aczkolwiek nie każdy to robi) oraz najlepszej okazji, aby kupić je w najlepszej cenie (wdrożenie dyrektywy Omnibus na pewno w tym pomoże).

O ile design smartfonów Xiaomi może się podobać lub nie, o tyle specyfikacja bardzo często jest bezsprzecznie atrakcyjna. I to przyciąga klientów, o czym świadczą wyniki sprzedażowe producenta. Przygotowywany do premiery Redmi Note 12 Turbo Edition, pomimo dość zabawnej nazwy, również będzie miał czym kusić – to kolejny, potencjalny bestseller.

O istnieniu takiego modelu doniósł Kacper Skrzypek, który w przeszłości dostarczył już wiele wiarygodnych, przedpremierowych informacji na temat nadchodzących urządzeń Xiaomi. W odpowiedzi na pytania użytkowników Twittera dodał też, że smartfon będzie dostępny na różnych rynkach, w tym w Indiach, i ma to być inny model niż Redmi Note 12 Pro Speed Edition (który z kolei zadebiutuje poza Chinami jako POCO X5 Pro 5G).

Redmi Note 12 5G (źródło: Xiaomi)

Jaką specyfikację będzie miał smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Edition?

Sam Kacper Skrzypek przyznał, że nie ma żadnych informacji na temat specyfikacji tego smartfona – podał jedynie, że nosi on oznaczenie kodowe „marble” (pol. marmur) i został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon. Tutaj warto przypomnieć, że Redmi Note 12 5G ma układ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, jednak dopisek „Turbo Edition” zobowiązuje.

W odpowiedzi na przywoływany tweet, który opublikował Kacper Skrzypek, jeden z użytkowników Twittera udostępnił zrzut ekranu z informacjami, przekazanymi przez Digital Chat Station – bardzo wiarygodnego leakstera z Chin. Podane przez niego dane techniczne mają należeć właśnie do Redmi Note 12 Turbo Edition. Jeśli rzeczywiście taką specyfikację będzie miał ten smartfon, to dopisek „Turbo Edition” jest jak najbardziej uzasadniony.

Digital Chat Station podaje, że urządzenie zaoferuje 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, zestaw trzech aparatów na tyle: 50 Mpix + 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym) + 2 Mpix (do zdjęć makro), a także akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W oraz do 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Najciekawszą informacją jest jednak to, że na pokładzie Redmi Note 12 Turbo Edition znajdzie się też procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery, ale powinien dać naprawdę potężnego „kopa” temu smartfonowi, szczególnie w połączeniu z dużą ilością RAM. Czekamy z niecierpliwością, by się o tym przekonać.