Te słuchawki mogą być hitem. Pytanie, czy dotrą do Polski

Niedrogie słuchawki TWS o całkiem niezłej specyfikacji? Edifier FitBuds Turbo to właśnie takie urządzenie. Zapowiedź brzmi zachęcająco, choć konkurencja w tym sektorze jest niemała.

Edifier FitBuds Turbo to całkiem ciekawa propozycja

Edifier FitBuds Turbo to niedrogie słuchawki TWS o klasycznej konstrukcji. Ważą po 4,4 g i cechują się odpornością na pył i wodę (w klasie IP54) – kąpiel mogłaby się okazać dla nich zabójcza, ale pot czy lekki deszcz powinny przetrwać. Warto też wspomnieć o silikonowych wkładkach dousznych z warstwą antybakteryjną (blokującą, ponoć, aż 99,9% bakterii).

Żeby dokończyć temat konstrukcji, wspomnę jeszcze o etui, które prezentuje się wyjątkowo stylowo. Producent postawił bowiem na wykończenie ze sztucznej skóry i metaliczny akcent w postaci logo. Do wyboru są trzy kolory: biały, czarny i różowy.

Przejdźmy do specyfikacji. Słuchawki Edifier FitBuds Turbo zostały wyposażone w 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, wykorzystują technologię Bluetooth 6.0 i oferują wysokiej jakości dźwięk, obsługując kodek LDAC. Miłośnicy elektronicznej rozrywki docenią też pewnie tryb niskich opóźnień (na poziomie 45 ms).

Edifier FitBuds Turbo (fot. Edifier)

Słuchawki dysponują technologią aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej 49 dB – podczas jazdy autobusem czy przechadzki po centrum handlowym nic nie powinno więc przeszkadzać w słuchaniu muzyki czy podcastu. Producent postarał się również o sześć mikrofonów, mających zapewniać komfortowe warunki do prowadzenia rozmów głosowych.

Jeśli chodzi o czas pracy, słuchawki wytrzymują maksymalnie 9 godzin na jednym ładowaniu. Wraz z etui osiągalne jest zaś 40 godzin. W razie czego natomiast wystarczy 15-minutowe ładowanie, by uzyskać kolejne 2 godziny działania.

Ile kosztują słuchawki Edifier FitBuds Turbo?

Słuchawki Edifier FitBuds Turbo są póki co dostępne wyłącznie w Chinach. Cena wynosi tam 259 juanów, co przekłada się na ~140 złotych przy prostym przeliczeniu. To, czy model ten trafi do Polski, pozostaje jednak tajemnicą – szanse na to oceniłbym na 50/50.

Jeśli interesuje Cię podobny sprzęt, ale na zakupy chcesz wybrać się już teraz, zerknij na dostępne w zbliżonej cenie modele Soundcore P40i, Realme Buds T310 albo Edifier X5 Pro V25.