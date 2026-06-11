Te słuchawki mogą być hitem. Pytanie, czy dotrą do Polski

Niedrogie słuchawki TWS o całkiem niezłej specyfikacji? Edifier FitBuds Turbo to właśnie takie urządzenie. Zapowiedź brzmi zachęcająco, choć konkurencja w tym sektorze jest niemała.
Edifier FitBuds Turbo to całkiem ciekawa propozycja
Edifier FitBuds Turbo to niedrogie słuchawki TWS o klasycznej konstrukcji. Ważą po 4,4 g i cechują się odpornością na pył i wodę (w klasie IP54) – kąpiel mogłaby się okazać dla nich zabójcza, ale pot czy lekki deszcz powinny przetrwać. Warto też wspomnieć o silikonowych wkładkach dousznych z warstwą antybakteryjną (blokującą, ponoć, aż 99,9% bakterii).
Żeby dokończyć temat konstrukcji, wspomnę jeszcze o etui, które prezentuje się wyjątkowo stylowo. Producent postawił bowiem na wykończenie ze sztucznej skóry i metaliczny akcent w postaci logo. Do wyboru są trzy kolory: biały, czarny i różowy.
Przejdźmy do specyfikacji. Słuchawki Edifier FitBuds Turbo zostały wyposażone w 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, wykorzystują technologię Bluetooth 6.0 i oferują wysokiej jakości dźwięk, obsługując kodek LDAC. Miłośnicy elektronicznej rozrywki docenią też pewnie tryb niskich opóźnień (na poziomie 45 ms).
Słuchawki dysponują technologią aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej 49 dB – podczas jazdy autobusem czy przechadzki po centrum handlowym nic nie powinno więc przeszkadzać w słuchaniu muzyki czy podcastu. Producent postarał się również o sześć mikrofonów, mających zapewniać komfortowe warunki do prowadzenia rozmów głosowych.
Jeśli chodzi o czas pracy, słuchawki wytrzymują maksymalnie 9 godzin na jednym ładowaniu. Wraz z etui osiągalne jest zaś 40 godzin. W razie czego natomiast wystarczy 15-minutowe ładowanie, by uzyskać kolejne 2 godziny działania.
Ile kosztują słuchawki Edifier FitBuds Turbo?
Słuchawki Edifier FitBuds Turbo są póki co dostępne wyłącznie w Chinach. Cena wynosi tam 259 juanów, co przekłada się na ~140 złotych przy prostym przeliczeniu. To, czy model ten trafi do Polski, pozostaje jednak tajemnicą – szanse na to oceniłbym na 50/50.
Jeśli interesuje Cię podobny sprzęt, ale na zakupy chcesz wybrać się już teraz, zerknij na dostępne w zbliżonej cenie modele Soundcore P40i, Realme Buds T310 albo Edifier X5 Pro V25.