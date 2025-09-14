Ile kosztuje naprawa iPhone’a 17? Będziesz w szoku

Ceny napraw nowych iPhone’ów z serii 17 potrafią wywołać zawroty głowy. Apple opublikowało oficjalny cennik, a kwoty, jakie trzeba zapłacić za wymianę baterii czy ekranu, niejednokrotnie dorównują kosztowi zakupu tańszego smartfona.

Wymiana baterii może słono kosztować

Apple zaktualizowało swój cennik serwisowy i już wiadomo, że wymiana baterii w modelach iPhone 17 nie należy do tanich przyjemności. W przypadku podstawowej wersji z akumulatorem o pojemności 3692 mAh, koszt wymiany to 499 złotych. Jeszcze więcej zapłacą posiadacze iPhone’ów Air oraz 17 Pro i Pro Max. Niezależnie od modelu, koszt wymiany to 579 złotych.

Na stronie wsparcia Apple można znaleźć również ceny innych usług serwisowych i tu kwoty robią jeszcze większe wrażenie. Weźmy np. wyświetlacz, bo przecież to – po baterii – druga najczęściej wymieniana w smartfonach część. Przykładowo, w iPhonie Air wymiana wyświetlacza została wyceniona na 1779 złotych. Jeśli konieczna będzie wymiana zarówno ekranu, jak i tylnego panelu, rachunek wyniesie 2199 złotych, a to kwota, za którą można kupić zupełnie nowy telefon ze średniej półki. W smartfonach do 2500 złotych naprawdę jest w czym wybierać.

Inne naprawy potrafią zrujnować budżet właściciela iPhone’a 17

Na stronie wsparcia Apple można znaleźć również ceny innych usług serwisowych i tu kwoty robią jeszcze większe wrażenie. Najlepiej zobrazuje to tabela:

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Pęknięty ekran (tylko z przodu) 1779 złotych 1779 złotych 1779 złotych 2149 złotych Uszkodzenie szklanego tyłu 729 złotych 729 złotych 729 złotych 729 złotych Pęknięty ekran + uszkodzenie szklanego tyłu 2199 złotych 2199 złotych 2199 złotych 2549 złotych Bateria 499 złotych 579 złotych 579 złotych 579 złotych Tylny aparat 859 złotych 859 złotych 1299 złotych 1299 złotych

Wszystkie powyższe ceny dotyczą napraw poza gwarancją i obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z autoryzowanego serwisu Apple. Firma informuje również, że w przypadku innych uszkodzeń lub potrzeby wysyłki urządzenia, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Na wszystkie naprawy wykonane przez Apple przysługuje 90-dniowa gwarancja serwisowa.

Warto przypomnieć, że uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcie ekranu czy zarysowania, nie są objęte gwarancją, nawet jeśli urządzenie jest nadal w okresie ochrony. Oznacza to, że większość typowych napraw użytkownik musi pokryć z własnej kieszeni.