Samsung Galaxy Watch 5 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Samsung

Dlaczego smartfony Samsunga nie ładują już smartwatchy Galaxy?

Piotr Bukański·
Strona główna
Producenci
Samsung
Dlaczego smartfony Samsunga nie ładują już smartwatchy Galaxy?

Jeszcze niedawno wystarczyło przyłożyć zegarek Galaxy do plecków smartfona Samsunga, aby uzupełnić jego baterię. Ta opcja zniknęła – dlaczego?

Koniec z Wireless PowerShare w smartwatchach Galaxy

Funkcja Wireless PowerShare, czyli ładowanie zwrotne zegarka ze smartfona, była przez lata praktycznym rozwiązaniem, szczególnie w podróży. Nie trzeba było nosić dodatkowej ładowarki, bo wystarczył smartfon Galaxy obsługujący ładowanie zwrotne. Jednak od Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra, a później także Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic, opcja ta została całkowicie wycofana.

Powód nie tkwi w oszczędnościach czy ograniczeniach systemowych, ale w przeprojektowanym module zdrowotnym ubieralnych urządzeń południowokoreańskiego producenta. Samsung zmienił konstrukcję tylnej części zegarków, aby poprawić dokładność pomiarów z czujnika BioActive. Nowa powierzchnia, szklana obudowa i rozmieszczenie sensorów są niekompatybilne z mechanizmem ładowania zwrotnego. Efekt? Smartwatche nie są w stanie odbierać energii z plecków telefonu.

Samsung przyznaje, że była to świadoma decyzja. Firma wolała postawić na precyzję pomiarów zdrowotnych i rozwój funkcji fitness niż utrzymywać rozwiązanie używane okazjonalnie. Wireless PowerShare pełniło bowiem rolę awaryjną, a nie podstawową metodę ładowania.

Użytkownicy narzekają, ale Samsug już postanowił

Brak tej funkcji szczególnie mocno odbija się na osobach, które przesiadły się z wcześniejszych modeli. Kasia podkreśliła nawet ten brak w swoich pierwszych wrażeniach z użytkowania Galaxy Watch 8 Classic. Zegarek nadal obsługuje klasyczne ładowanie indukcyjne, ale nie reaguje na ładowanie zwrotne z Galaxy Z Fold 7 czy Galaxy S25 Ultra.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że czas ładowania zegarka pozostawia sporo do życzenia. Pełny cykl zajmuje ponad półtorej godziny, a bateria wystarcza średnio na dwa dni. W tej sytuacji rezygnacja z dodatkowej opcji ładowania wydaje się jeszcze bardziej dotkliwa.

W sieci nie brakuje głosów użytkowników, którzy określają decyzję Samsunga jako krok wstecz. Dla wielu Wireless PowerShare było „ratunkiem” w sytuacjach awaryjnych, np. podczas wyjazdów. Z drugiej strony, jak wynika z danych serwisów branżowych, realnie z tej funkcji korzystała tylko niewielka grupa osób.

Dla użytkowników najważniejsza informacje jest taka, że Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic nie obsługują ładowania zwrotnego z użyciem placków smartfonów, a wszystko wskazuje na to, że kolejne modele również będą pozbawione tej funkcji.

Zobacz również

Obserwuj nas