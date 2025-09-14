Dlaczego smartfony Samsunga nie ładują już smartwatchy Galaxy?

Jeszcze niedawno wystarczyło przyłożyć zegarek Galaxy do plecków smartfona Samsunga, aby uzupełnić jego baterię. Ta opcja zniknęła – dlaczego?

Koniec z Wireless PowerShare w smartwatchach Galaxy

Funkcja Wireless PowerShare, czyli ładowanie zwrotne zegarka ze smartfona, była przez lata praktycznym rozwiązaniem, szczególnie w podróży. Nie trzeba było nosić dodatkowej ładowarki, bo wystarczył smartfon Galaxy obsługujący ładowanie zwrotne. Jednak od Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra, a później także Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic, opcja ta została całkowicie wycofana.

Powód nie tkwi w oszczędnościach czy ograniczeniach systemowych, ale w przeprojektowanym module zdrowotnym ubieralnych urządzeń południowokoreańskiego producenta. Samsung zmienił konstrukcję tylnej części zegarków, aby poprawić dokładność pomiarów z czujnika BioActive. Nowa powierzchnia, szklana obudowa i rozmieszczenie sensorów są niekompatybilne z mechanizmem ładowania zwrotnego. Efekt? Smartwatche nie są w stanie odbierać energii z plecków telefonu.

Samsung przyznaje, że była to świadoma decyzja. Firma wolała postawić na precyzję pomiarów zdrowotnych i rozwój funkcji fitness niż utrzymywać rozwiązanie używane okazjonalnie. Wireless PowerShare pełniło bowiem rolę awaryjną, a nie podstawową metodę ładowania.

Użytkownicy narzekają, ale Samsug już postanowił

Brak tej funkcji szczególnie mocno odbija się na osobach, które przesiadły się z wcześniejszych modeli. Kasia podkreśliła nawet ten brak w swoich pierwszych wrażeniach z użytkowania Galaxy Watch 8 Classic. Zegarek nadal obsługuje klasyczne ładowanie indukcyjne, ale nie reaguje na ładowanie zwrotne z Galaxy Z Fold 7 czy Galaxy S25 Ultra.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że czas ładowania zegarka pozostawia sporo do życzenia. Pełny cykl zajmuje ponad półtorej godziny, a bateria wystarcza średnio na dwa dni. W tej sytuacji rezygnacja z dodatkowej opcji ładowania wydaje się jeszcze bardziej dotkliwa.

W sieci nie brakuje głosów użytkowników, którzy określają decyzję Samsunga jako krok wstecz. Dla wielu Wireless PowerShare było „ratunkiem” w sytuacjach awaryjnych, np. podczas wyjazdów. Z drugiej strony, jak wynika z danych serwisów branżowych, realnie z tej funkcji korzystała tylko niewielka grupa osób.

Dla użytkowników najważniejsza informacje jest taka, że Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic nie obsługują ładowania zwrotnego z użyciem placków smartfonów, a wszystko wskazuje na to, że kolejne modele również będą pozbawione tej funkcji.