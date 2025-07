Kask ma być obowiązkowy. Podjęto jednogłośną decyzję

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się głosowanie, czy należy wprowadzić obowiązek noszenia kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną lub rowerem.

O ile osoba pełnoletnia nie ma większych ograniczeń w przemieszczaniu się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, w przypadku dzieci i młodzieży sytuacja wygląda inaczej. Do 10. roku życia możliwa jest jazda wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, a do ukończenia 18. roku życia wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Na tym jednak nie koniec.

Na rowerze lub hulajnodze tylko w kasku – nowe przepisy obejmą osoby do 16. roku życia

14 lipca 2025 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) jednogłośnie przyjęła uchwałę, na mocy której powstać ma nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczyć mają wprowadzenia obowiązku używania kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia podczas jazdy hulajnogą elektryczną, jak również rowerem i innym urządzeniem transportu osobistego.

Aktualnie nie ma podobnego wymogu, choć od dawna rekomenduje się jazdę w kasku, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa. Szacuje się, że w przypadku kolizji rowerowych kask jest w stanie zminimalizować ryzyko urazów głowy o około 50%, a w przypadku hulajnóg elektrycznych – o 44%. Mimo to bardzo rzadko widuje się osoby jeżdżące w kaskach (szczególnie w przypadku hulajnóg).

Segway Ninebot Zing C10 (fot. Segway Ninebot)

– Dostrzegamy zjawisko rosnącej popularności poruszania się hulajnogami elektrycznymi i to przez coraz młodsze osoby, Ministerstwo Infrastruktury nie pozostaje wobec tego obojętne. Staramy się podążać za rozwojem technologicznym, bo prawo powinno reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego zdecydowaliśmy o obowiązku stosowania kasków ochronnych do 16. roku życia – skomentował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W innych krajach europejskich wygląda to podobnie

W trakcie swojej wypowiedzi minister Klimczak zwrócił także uwagę na to, że podobne rozwiązania stosuje się w innych europejskich krajach. To fakt – już teraz na przykład w Hiszpanii osoby poniżej 16. roku życia muszą nosić kaski. Na Litwie przepisy są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo chronić głowę musi każdy użytkownik do 18. roku życia. W Austrii zaś obowiązek noszenia kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną dotyczy wyłącznie osób do 12. roku życia.

W Holandii na hulajnogach elektrycznych kaski nie są wymagane, ale w ogóle jeździć mogą wyłącznie osoby powyżej 16. roku życia. Podobnie sytuacja wygląda w Danii i Niemczech, lecz minimalny wiek jest tam odrobinę niższy i wynosi, odpowiednio, 14 i 15 lat. Oczywiście, nie brakuje też krajów, w których ograniczeń nie ma.

Wracając do Polski, uchwała przyjęta przez KRBRD zobowiązuje do rozpoczęcia prac w kierunku nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Należy więc spodziewać się, że przepisy mogą wejść w życie już niebawem.