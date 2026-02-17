Dzień Kota z ważną misją. Wystarczy zdjęcie, aby pomóc

InPost, z okazji Światowego Dnia Kota, ruszył z akcją, która pozwala pomóc potrzebującym zwierzakom. Warto podkreślić, że wzięcie udziału w akcji jest banalnie proste.

Jak pomóc kotkom wraz z InPostem?

Podejrzewam, że 17 lutego to ważny dzień dla każdego właściciela i miłośnika mruczków. Właśnie w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Pewnie wiele kotów dostanie dziś prezent, chociażby w postaci wyjątkowego smakołyka lub nowej zabawki. To też dobra okazja, aby zadbać o inne kitki.

InPost postanowił ruszyć ze specjalną akcją. Polega ona na zrobieniu zdjęcia swojemu kotu w kartonie, a następnie wrzuceniu go na Instagram z hashtagiem #PaczKOTmat. Za każdy taki post InPost przekaże 5 złotych na bankotki.

Jeśli chodzi o zdjęcia, to osoby chcące wziąć udział w akcji mają pełną dowolność do ostatecznej formy i treści, ale trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, zdjęcie musi być zgodne z regulaminem akcji. Po drugie, musi być wykonane przez biorącego udział w akacji, bez wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

Należy też wiedzieć, że zdjęcie oraz profil użytkownika muszą być publiczne przez cały czas trwania akcji, czyli do 28 lutego 2026 roku. Dodam, że akcja wystasrtowała dziś, tj. 17 lutego 2026 roku. Oczywiście wrzuconej fotki nie należy usuwać do zakończenia akcji.

Co ciekawe, InPost chce podzielić się podsumowaniem akcji publicznie. W związku z tym, po jej zakończeniu, firma przygotuje specjalną okleinę dla jednego Paczkomatu z wykorzystaniem zdjęć zamieszczonych w ramach zgłoszeń. Szczegóły dotyczące całej akcji, a także tego pomysłu, znajdziecie w regulaminie – dostępny jest pod tym linkiem.

Nie trzeba mieć Instagrama, aby pomóc

Profil bankotki jest na Instagramie, ale wcale nie trzeba mieć konta w tym serwisie, aby pomóc. Pod tym linkiem dostępne są inne formy wsparcia – m.in. zrzutka czy możliwość adopcji.

Czym natomiast zajmują się osoby związane z bankotki? Określają siebie grupą prywatnych osób, które poświęcają się ratowaniu bezdomnych kotów od 2020 roku. W ciągu kilka lat działalności udało się uratować 921 bezdomnych kitków, co jest bardzo dobrym wynikiem i niezwykle cieszy.