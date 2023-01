Biedronka i Reserved w GTA: San Andreas? Od dziś pojeździsz też MALUCHEM

GTA: San Andreas to kultowa gra, która podbiła serca fanów i zjednała sobie milionową społeczność. Nic więc dziwnego, że moderzy wymyślili szereg różnych modów usprawniających różne funkcje lub wprowadzających mniej bądź bardziej dziwne rzeczy. Jednym z ciekawszych modów jest MegaPolandPack, który z San Andreas zrobi kraj znad Wisły!

MegaPolandPack do GTA: San Andreas

GTA: San Andreas to produkcja, która w tym roku będzie obchodzić 19. urodziny (dokładnie będzie to 26 października). Przez te wszystkie lata produkt Rockstar North zdobył miliony fanów, wiele nagród z branży gier i jest okrzyknięty kultową grą, w której bawiły się całe pokolenia. Do dziś relatywnie sporo osób odpala ten tytuł i nie ma w tym nic dziwnego – w końcu sentyment mocno działa na naszą wyobraźnię.

Regularnie moderzy tworzą nowe ulepszenia do gry, które mają polepszyć wrażenia z rozgrywki lub najzwyczajniej w świecie wprowadzić zabawne funkcje. Jeden z moderów, prowadzący kanał StudioGameCam, przygotował MegaPolandPack, który zmienia San Andreas w Polskę i wprowadza wiele ciekawych rozwiązań. To świetny powód, żeby raz jeszcze odpalić ten tytuł! Co dokładnie zmienił MegaPolandPack?

źródło: StudioGameCam

Biedronka i Reserved w GTA: San Andreas?

Od teraz przemierzając GTA zamiast zwiedzać San Andreas możesz przejść się po powiatowym mieście w Polsce. Natrafisz na Biedronkę, Reserved, McDonald’s, a także pojeździsz znanymi z naszych dróg samochodami. Kto by nie chciał pojechać na wirtualny napad Multiplą? Jakby tego było mało, w barach GTA serwują dobrze nam znane napoje.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś jechać przez pas startowy samolotu kombajnem słuchając RMF MAX? No jeżeli nie, to takie klimaty możesz napotkać w MegaPolandPack. Twórca moda oddał w nasze ręce dobrze przerobione miasto. Po ulicach jeździ odpowiednik polskiej policji, a spotkać można także wozy strażackie MAN czy karetki.

Wcześniej nie spotkałem się z tak wiernym odwzorowaniem polskiego miasta. Tutaj większość detali jest dopracowana i widać, że twórca włożył dużo serca w to. Jak sam podkreśla, mod jest tak zrobiony, że można na nim przejść grę od początku do końca, dlatego m.in. nie zmieniono jednego modelu wozu strażackiego, który jest potrzebny do ostatniej misji!

W tym miejscu znajdziecie możliwość pobrania tego moda, a także instrukcję, jak go zainstalować i odpalić po raz pierwszy. Jeżeli go przetestujecie, to koniecznie dajcie znać, jak się bawiliście!