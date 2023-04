Będą tańsze karty SSD do Xboxa. Gracze sporo zaoszczędzą

W jednym z amerykańskich sklepów zauważono nowe karty pamięci Western Digital Xbox. Ich sugerowana cena jest niższa niż obecnie dostępne karty marki Seagate, co jest dobrą wiadomością dla graczy. Czy Microsoft otworzył się na nowych producentów?

Nowe karty pamięci do Xboxa

Przez lata główną firmą, która produkowała karty pamięci do Xboxa, było Seagate. Za karty pamięci do konsoli trzeba było zapłacić od 300 do nawet tysiąca złotych, w zależności od wariantu oraz jego dostępności. Dla przykładu za SEAGATE Storage Expansion Card do Xbox Series X o pojemności 512 GB należy zapłacić 799 złotych. To sporo, ale zdaje się, że sytuacja na rynku ma się zmienić. Czyżby Microsoft wreszcie otworzył się na innych producentów?

Karta WD do Xbox (źródło: theverge / Best Buy)

Zgodnie z tym, co podaje The Verge, w Best Buy zauważono nowe karty pamięci do Xboxa, które rozszerzają pamięć masową. Wspomniane karty są od innego producenta, a mianowicie od Western Digital. Cena za 1 TB to 179,99 dolarów, czyli w przybliżeniu około 774 złote. Na premierę za pamięć od Seagate trzeba było zapłacić z kolei 219,99 dolarów (~946 złotych). Jak zatem widać, różnica jest dość spora.

Konkurencyjność jest w cenie

Z całą pewnością można stwierdzić, że konkurencyjność jest w cenie, a dodatkowy producent pamięci masowej do konsol od Microsoftu jest potrzebny. Choćby po to, żeby zbić ich cenę, ponieważ w przypadku PS5 możemy korzystać ze zwykłych dysków, których koszt to często zaledwie 300 lub 400 złotych. Ta ogromna różnica w cenie jest wynikiem tego, że Sony zdecydowało się na zwykłe gniazdo M.2 SSD oraz umożliwienie graczom korzystania z wolnych dysków PCIe Gen4.

Na ten moment karta pamięci została usunięta z Best Buy, ale na pewno nie pojawiła się tam przez przypadek, ponieważ coś musi być na rzeczy. Kiedy trafi do sprzedaży i czy będzie to w najbliższym kwartale? Trudno powiedzieć, ale z całą pewnością konsole Microsoftu tego potrzebują, żeby utrzymać konkurencyjność i nie odstraszać ceną, ponieważ prawie 700 złotych (a według oficjalnego sklepu jest to aż 1059 złotych) za 1 TB pamięci to zdecydowanie za dużo w 2023 roku.