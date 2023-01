Intel Core I9-13900KS – wyższa cena czy wydajność?

Zapowiedziany dziś procesor 13. generacji z rodziny Intel Core to prawdziwy mocarz, któremu niewiele CPU będzie w stanie dorównać. Czego możemy spodziewać się po Intel Core i9-13900KS?

Kolejna bariera złamana

Dotychczas fani bezkompromisowych rozwiązań Intela mogli zdecydować się na procesor Intel Core i9-13900K, który w trybie turbo oferował taktowanie o wartości 5,8 GHz. Debiutujący dziś wariant z „S” na końcu, bazujący na tym samym procesorze, przekracza magiczną barierę i osiąga 6 GHz taktowania – i to bez overclockingu. Oczywiście takiej mocy należy spodziewać się wyłącznie po dwóch rdzeniach performance w trybie turbo i dodatkowym kopniakiem.

Tym bonusowym zastrzykiem energii jest wyposażenie CPU w technologię Thermal Velocity Boost. Jej efektem ubocznym jest wyższy pobór prądu. W trybie podstawowej mocy procesora i9-13900KS pobiera 250 W (w porównaniu do 150 W w wersji 13900K) natomiast przy maksymalnym obciążeniu zużycie dobija do 320 W.

Oczywiście technologia TVB oraz potężny pobór mocy to nie jedyne warte opisania parametry. Intel Core i9-13900KS wyposażono w 24 rdzenie – 8 rdzeni wydajnościowych o taktowaniu 3,2 GHz i 16 rdzeni pomocniczych do prostszych zadań taktowanych 2 GHz. Całość pracuję łącznie w 32 wątkach. Ponadto do dyspozycji użytkownika oddano 36 MB Intel Smart Cache, 16 linii w standardzie PCIe 5.0 i 4 linie PCIe 4.0. Po aktualizacji BIOS-u procesor jest kompatybilny z płytami głównymi opartymi o chipset Z790 oraz Z690. Oficjalnie procesor obsługuje kości RAM DDR 5 o prędkości 5600 MT/s oraz DDR 4 3200 MT/s o maksymalnym rozmiarze 128 GB.

Gorąca nowość

Zapakowanie tylu rdzeni i podbicie mocy musiało odbić się na temperaturach procesora. Kanał Hardware Unboxed, który miał już w swoich rękach Intelowego potwora zauważył w testach (m.in. Cinebench R23), że temperatura CPU potrafi osiągnąć nawet 100°C. Ponadto w grach nie ma co spodziewać się ogromnego skoku wydajności. Horizon: Zero Dawn czy Cyberpunk 2077 zyskują średnio zaledwie kilka klatek na sekundę więcej względem Intel Core i9-13900K. A przecież jeszcze pozostaje kwestia ceny.

Źródło: Intel

Tu może spotkać was drobne zaskoczenie. Oficjalna cena Intel Core i9-13900KS jest niższa niż analogicznego procesora z poprzedniej generacji. Intel Core i9-12900KS startował na polskim rynku z ceną 3999 złotych – topowy model 13. generacji kosztuje w chwili debiutu 3699 złotych. Cena Intel Core i9-13900K wynosi w tym samym czasie 3149 zł. Nie jestem pewien, czy dopłata ponad 500 złotych za niewiele lepsze osiągi, ale za to wysokie temperatury wymagające dobrego chłodzenia to świetna inwestycja.