Dwoje widzów, ten sam kanał, dwie różne reklamy

Spersonalizowane reklamy w internecie są czymś absolutnie normalnym i wszyscy już chyba zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. W telewizji linearnej jednak przywykliśmy do tego, że wszystkim widzom tego samego kanału wyświetlają się dokładnie te same reklamy. Właśnie zaczyna się to zmieniać.

Spersonalizowane reklamy dotarły do tradycyjnej telewizji

Posiadacze dekoderów telewizyjnych Orange Polska mogą już powoli obserwować zmiany. To właśnie im – jako pierwszym w Polsce – wyświetlane są spersonalizowane reklamy, dostosowane do ich profilu (ustalonego na podstawie zebranych danych i przy wsparciu sztucznej inteligencji). Jest to owoc strategicznej współpracy Pomarańczowych z TVN Media, która na dobrą sprawę zmienia zasady gry w przestrzeni telewizji linearnej.

Fundamentem jest tutaj Addressable TV, czyli koncepcja treści telewizyjnych dostosowywanych do konkretnych grup użytkowników, a konkretne rozwiązanie to DAI (Dynamic Ad Insertion), czyli system dynamicznej podmiany reklam. Dzięki temu wdrożeniu reklama adresowalna wychodzi poza granice internetu i dociera do klasycznej, linearnej telewizji.

Tutaj od razu warto podkreślić, że użytkownicy mogą się na spersonalizowane reklamy zgodzić albo też nie. Jeśli nie wyrażą zgody, DAI zostanie dezaktywowane, a na ekranie pojawiać będzie się standardowy ciąg reklam.

Orange Polska wdraża Addressable TV i DAI we współpracy z TVN Media – źródło: Warner Bros. Discovery

Jak działa DAI i co to oznacza dla reklamodawców?

DAI działa w ten sposób, że w czasie rzeczywistym decyduje o tym, jaka reklama wyświetli się na konkretnym ekranie. Po raz pierwszy w Polsce takie rozwiązanie zostało zintegrowane bezpośrednio na dekoderach STB (Set-Top Box), czyli urządzeniach odbiorczych, które – jak pokazują statystyki – znajdują się w ponad 10 milionach polskich domów.

Tak duża liczba potencjalnych odbiorców sprawia, że jest to łakomy kąsek dla reklamodawców. Addressable TV pozwala im precyzyjniej dopasowywać przekaz, skuteczniej targetować kampanie i ogólnie zwiększać efektywność działań komunikacyjnych.

Telewizja zawsze zapewniała bardzo szeroki zasięg i możliwość dotarcia do rzadziej przebywającej w sieci części społeczeństwa. Wyzwaniem było jednak trafienie w preferencje widowni. Właśnie w tym kontekście Addressable TV i DAI zmieniają zasady gry.

Innowacyjne wdrożenia Orange Polska

Skoro zaś mówimy o innowacyjnych wdrożeniach Orange Polska, wspomnę też przy okazji, że w (podwarszawskim) Piastowie został uruchomiony system inteligentnego monitoringu miejskiego. Tworzą go 54 kamery podłączone do sieci światłowodowej o długości 10 km.

W połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji system umożliwia precyzyjne wyszukiwanie obiektów (na podstawie kryteriów, atrybutów i tagów). Rozwiązanie umożliwia automatyczne przeszukiwanie i filtrowanie materiałów wideo, usprawniając pracę policji i mogąc realnie zwiększać bezpieczeństwo.