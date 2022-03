Nie jedna, ale dwie gry do odebrania za darmo w Epic Games Store!

Nie da się ukryć, że luty 2022 przejdzie do historii jako jeden z najbardziej obfitych w wielkie premiery miesięcy w historii gamingu. Jednak, jeśli z jakiegoś powodu wciąż Wam mało wrażeń, to Epic Games Store przypomina o kolejnej cotygodniowej promocji. Tym razem za darmo odbierzemy aż dwie gry plus coś ekstra!

Epic Games Store – nigdy się nie zmieniaj!

Epic Games sypie darmowymi grami jak z rękawa. Te czarodziejskie sztuczki mają jedno proste zadanie – przekonać graczy do platformy Tima Sweeneya, który wszelkimi możliwymi sposobami stara się nawiązać realną konkurencję ze Steamem. Na ten moment idzie mu całkiem nieźle – platforma liczy ponad 500 milionów zarejestrowanych użytkowników. Jakiś czas temu Sweeney zapowiedział również, że Epic będzie kontynuował politykę rozdawania darmowych gier jeszcze przez długi czas. No, ale my nie o tym!

Jeśli na bieżąco dodajecie gry do swojej biblioteki w Epic Games Store, to zapewne pochłonęliście już ostatnio udostępnione Cris Tales. Skoro tak, to mamy dla Was świetną wiadomość. W tym tygodniu możecie bowiem odebrać aż dwie darmowe gry – Black Widow: Recharged oraz Centipede: Recharged.

Pierwszy tytuł jest remakiem legendarnego już shootera z 1982 roku wydanego wówczas przez Atari. Wcielamy się tutaj w tytułową czarną wdowę i w postaci pająka eliminujemy nadciągających zewsząd przeciwników. Żadnej fabuły, żadnej intertekstualnej treści – ot, prosta nawalanka dla fanów typowych odmóżdżaczy. Nie dla arachnofobików.

Druga gra to również strzelanka, ale w tym wypadku tępić będziemy paskudne robale. Za pierwowzór tej produkcji także odpowiada osławione Atari, choć obie gry (ich odświeżone wersje) stworzyły studia AdamVision oraz SneakyBox. To klasyczne shootery 2D, które swego czasu święciły spore sukcesy. Fani gatunku będą z pewnością wniebowzięci.

Zarówno Black Widow: Recharged, jak i Centipede: Recharged odbierzecie za darmo do 10 marca, do godziny 17:00.

To jeszcze nie wszystko!

Uwaga, uwaga! Epic Games Store przygotował jeszcze coś ekstra. Do 10 marca będziecie mogli również odebrać specjalny Komplet Epic Slayer do gry Dauntless. Mowa o klasycznym akcyjniaku z elementami RPG wydanym w 2019 w formie free-to-play z myślą o rozgrywce sieciowej. Pakiet Epic Slayer zawiera trzy dni członkostwa w klubie VIP oraz garść wirtualnej waluty.