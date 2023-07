Facebook wprowadza kolejne zmiany, bo filmy są ważniejsze niż Twoje posty

Facebook mówi wprost, że filmy stanowią jego podstawę. Tak, filmy, nie posty Twoje czy Twoich znajomych. W związku z tym serwis postanowił wprowadzić zmiany, dzięki którym/przez które zobaczysz jeszcze więcej lepiej dopasowanego wideo.

Zmiany na Facebooku dotyczące filmów

Platforma Marka Zuckerberga poinformowała, że zaczęła wprowadzać aktualizacje, które dostarczą użytkownikom więcej narzędzi do edycji Reels w Aktualnościach. Według deklaracji ma to jeszcze bardziej ułatwić tworzenie dynamicznych filmów na Facebooku, ponieważ zebrano dźwięk, muzykę i tekst w jednym miejscu, a także dodano opcję przyspieszania, cofania i zastępowania klipów. Ponadto od teraz możliwe będzie wgrywanie i odtwarzanie wideo HDR.

źródło: Facebook

Platforma zdecydowała się również stworzyć jedno miejsce dla wszystkich filmów – to sekcja o nazwie Video, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą Facebook Watch. Znajdą się w niej wszystkie wideo udostępnione w tym serwisie, w tym Reels i transmisje Live. Nawigacja po niej ma być intuicyjna, ponieważ będzie polegała na scrollowaniu ekranu.

Co jednak ważne, filmy w sekcji Video nie będą ułożone wyłącznie jeden pod drugim – zaprojektowano również przewijany pionowo blok z Reels. W smartfonach z iOS pasek skrótów z odnośnikiem do sekcji Video pojawi się na dole aplikacji, natomiast w urządzeniach z Androidem w górnej części programu. Co ciekawe, platforma informuje, że skróty na wspomnianym pasku mają zmieniać się w zależności od tego, z jakich funkcji użytkownicy będą korzystać najczęściej.

źródło: Facebook

Facebook nie pozwoli przegapić filmów, które zyskują popularność

Jednocześnie serwis przeprojektował funkcję Eksploruj wideo, aby pomóc użytkownikom odkrywać nowe filmy i zagłębić się w popularne tematy związane z tego typu materiałami – można z niej skorzystać, dotykając ikonę lupy w sekcji Video. Znajdzie się na niej przewijana lista wideo związanych z pasującymi do nich tematami i hasztagami. Platforma informuje, że korzysta z pomocy ludzi i używa uczenia maszynowego, aby wybrać tematy i filmy, które są popularne i wyświetlać te, które naszym zdaniem Ci się spodobają i które uznasz za interesujące.

Ostatnią z zapowiedzianych przez serwis Marka Zuckerberga nowości jest możliwość oglądania i komentowania Reels z Instagrama, które zostały zasugerowane na Facebooku bez konieczności przełączania aplikacji – wystarczy tylko połączyć konta w Centrum kont.