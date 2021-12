Internet Cię śledzi. Boisz się tego?

Korzystając z internetu czy aplikacji, godzimy się na śledzenie, nawet jeśli poświęcimy chwilę, aby sprzeciwić się przetwarzaniu dodatkowych danych. Dla wielu użytkowników to spory problem – większość Polaków obawia się śledzenia w internecie.

Internet + śledzenie = obawa

Według najnowszego badania, przeprowadzonego przez Nord VPN, aż 76% Polaków obawia się śledzenia w internecie, a 58% uważa, że są śledzeni niemal przez cały czas. Prawda jest jednak taka, że większość użytkowników świadomie lub nie pozwala na śledzenie swoich poczynań, ponieważ akceptuje pliki cookies czy korzysta z publicznych sieci WiFi.

Większość Polaków jest przekonana, że śledzą ich przede wszystkim cyberprzestępcy i Facebook. Do tego uważają, że wspomniany Facebook, a także należące do niego Instagram i WhatsApp gromadzą najwięcej danych o użytkownikach. Ponadto aż 62% ankietowanych sądzi, że aplikacje żądają dostępu do większej ilości informacji niż jest to konieczne.

Nie tylko cyberprzestępcy są zainteresowani naszymi danymi. Media społecznościowe, dostawcy usług internetowych, organizacje zewnętrzne, witryny internetowe i instytucje rządowe regularnie gromadzą dane osobowe użytkowników oraz informacje dotyczące nawyków korzystania z sieci w celach marketingowych i nie tylko. Często używają plików cookie, by śledzić cyfrowe ślady, które pozostawiamy. Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności cyfrowej w NordVPN

Polacy często wskazywali też, że obawiają się śledzenia również przez agencje reklamowe i marki, rząd oraz agregatory informacji i reklamy, takie jak Google.

Badanie ujawniło także, że Polacy najbardziej boją się zhakowania swoich danych bankowych lub finansowych i haseł. Jednocześnie co piąty przyznał, że obawia się ujawnienia adresu, osobistych lub intymnych zdjęć i filmów oraz kont w mediach społecznościowych.

Z badania wynika również, że aż 85% mieszkańców Polski wierzy, iż ich telefony komórkowe są narzędziem umożliwiającym śledzenie w największym stopniu. Co ciekawe, inteligentne urządzenia domowe są postrzegane jako najmniej niebezpieczne, mimo że również są w stanie zbierać mnóstwo, często wrażliwych danych. Jednocześnie aż 41% Polaków uważa, że są podsłuchiwani przez swoje sprzęty.

W obecnych czasach nie da się uniknąć śledzenia – można jednak ograniczyć ilość zbieranych danych, m.in. rezygnując z akceptacji plików cookie czy opcjonalnych zgód marketingowych. Innym wyjściem jest korzystanie z trybu prywatnego tam, gdzie to możliwe, a także VPN, który jednak jest najczęściej płatnym rozwiązaniem.