Zagraj w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już dziś!

W swojej czterdziestoletniej historii Bethesda Softworks nigdy wcześniej nie przygotowała pełnoprawnego remastera któregokolwiek ze swoich tytułów. Od dziś ten zaszczytny tytuł przyjmie odświeżona wersja The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Co zmieniło się w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered?

Na szczęście Bethesda nie poszła po linii najmniejszego oporu i remaster Obliviona to coś więcej niż tylko podbicie rozdzielczości i udostępnienie tytułu na konsolach nowej generacji. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to podmiana silnika graficznego z Gamebryo na Unreal Engine 5. Choć na grafikach widać skutek uboczny w postaci mniej żywych kolorów niż w przypadku oryginału, pozostaje mieć nadzieję, że albo fani będą w stanie przymknąć na to oko, albo moderzy wezmą sprawy w swoje ręce.

Na szczęście im dalej w las, tym lepiej – nowy silnik pozwolił Bethesda Softworks oraz asystującemu studiu Virtuos na stworzenie bardziej szczegółowych modeli, realistycznego, dynamicznego oświetlenia oraz lepszą synchronizację ust w trakcie dialogów. Co więcej, nagrano dodatkowe ścieżki audio, dzięki czemu rzadziej będzie towarzyszyć nam wrażenie, że „gdzieś to już słyszeliśmy”.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (źródło: Bethesda)

Zespół odpowiedzialny za grę uwspółcześnił także system rozwoju postaci, tworząc miesznkę rozwiązań z oryginału oraz z The Elder Scrolls V: Skyrim. Od zera zbudowano natomiast animacje postaci, a walka została wzbogacona o efekty graficzne oraz dźwiękowe, podnosząc niewyobrażalnie immersję w trakcie pojedynków.

Wisienką na torcie może być dla niektórych nowy widok z trzeciej osoby, gdzie pojawił się celownik i perspektywa przypominająca tę ze Starfielda.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (źródło: Bethesda)

Na czym zagramy w remaster Obliviona?

Zwiastun nie pozostawia wątpliwości – The Elder Scrolls: Oblivion Remastered to próba odświeżenia klasyka z 2006 roku przy jednoczesnej chęci częściowego zachowania uroczej toporności oryginału. Ci, którzy chcą przekonać się o tym na własnej skórze, nie muszą długo czekać – gra jest już dostępna.

Możecie ją kupić na PC (Sklep Xbox oraz Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. O porcie na Switcha 2 póki co nic nie wiadomo, ale obecność Skyrima na poprzednią konsolę Nintendo daje nadzieję na pojawienie się tytułu w przyszłości.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w edycji Deluxe z DLC oprócz artbooka i ścieżki dźwiękowej oferuje także dodatkowe pancerze, bronie i… zbroje dla konia – po 19 latach historia zatoczyła koło.



Jeżeli wydawanie ponad 249 złotych na tak nagłą premierę nie jest w Waszych planach, mam kolejną dobrą wiadomość – The Elder Scrolls: Oblivion Remastered trafił do Xbox Game Pass. Subskrypcja kosztuje obecnie 47,99 złotych miesięcznie.