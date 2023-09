Assassin’s Creed Mirage – znamy wymagania sprzętowe

Do premiery Assassin’s Creed Mirage pozostały dwa tygodnie, więc czas najwyższy, żeby poznać minimalne oraz rekomendowane wymagania sprzętowe. Te są zaskakująco niskie, co powinno ucieszyć wielu graczy!

Assassin’s Creed Mirage coraz bliżej

Assassin’s Creed Mirage to kolejna część kultowej serii gier poświęconej odwiecznej wojnie pomiędzy zakonem templariuszy, a asasynami. AC Mirage ma wrócić do korzeni serii i zamiast ogromnego, generycznego świata, jak to było w Valhalli, postawić na klimat znany nam z pierwszych części, skradanie się oraz fabułę. Dotychczas wypuszczone trailery zapowiadają całkiem ciekawą przygodę, więc warto będzie sprawdzić ten tytuł.

Mirage wyjdzie 5 października i będzie dostępny na konsolach PlayStation 4/5 oraz Xbox Series One/X/S, a także na komputerach osobistych. Dopiero teraz poznaliśmy wymagania sprzętowe, które trzeba spełnić, żeby móc odpalić ten tytuł. Te są dość niskie, co powinno ucieszyć wielu graczy mających nieco starsze komputery.

Wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Mirage są dość niskie

Aby móc bez przeszkód zagrać w Assassin’s Creed Mirage w rozdzielczości 1080p i na niskich ustawieniach graficznych oraz w 30 klatkach na sekundę musisz mieć co najmniej:

Procesor: Interl Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600,

Kartę graficzną: Interl Arc A380 (6GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 570 (4 GB),

RAM: 8 GB,

System: Windows 10/11,

Miejsce na dysku: 40 GB.

8.5 Ocena 7.5 Ocena

Uczciwie trzeba przyznać, że nie są to zbyt duże wymagania sprzętowe. W końcu mówimy tu o prawie 9-letnich procesorach oraz 7-letnich kartach graficznych, czyli już dość starych podzespołach. Podobnie zresztą jest w przypadku rekomendowanych do grania na ustawieniach wysokich w 1080p i 60 klatkach:

Procesor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600,

Kartę graficzną: Interl Arc A750 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB),

RAM: 16 GB,

System: Windows 10/11,

Miejsce na dysku: 40 GB.

Aby na tych samych ustawieniach zagrać w 60 klatkach w rozdzielczości 1440p, trzeba mieć:

Procesor: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X,

Kartę graficzną: Interl Arc A770 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 2070 (8 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB),

RAM: 16 GB,

System: Windows 10/11,

Miejsce na dysku: 40 GB.

Grafika przedstawiająca wymagania do AC Mirage (źródło: Assasin’s Creed na Twitterze)

Wymagania zarówno dla 1080p, jak i 1440p nie są zbyt wysokie, ale inaczej wygląda sytuacja w przypadku 2160p (4K) oraz ustawień ultra. Aby na tych nastawach graficznych odpalić Assassin’s Creed Mirage trzeba mieć komputer z:

Procesorem: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X,

Kartą graficzną: NVIDIA GeForce GTX 3080 (10 GB) / AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB),

RAM: 16 GB,

Systemem: Windows 10/11,

Miejscem na dysku: 40 GB.

Assassin’s Creed Mirage można nabyć w przedsprzedaży na stronie Ubisoftu. Standardowa wersja na PC kosztuje 199,90 złotych, a na konsole Xbox oraz PlayStation 229,90 złotych.