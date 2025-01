Asus pokazał gamingowe nowości. Laptopy szczególnie przykuwają uwagę

Na targach CES 2025 nie mogło zabraknąć firmy Asus, która zaprezentowała najnowsze urządzenia spod znaku ROG (Republic of Gamers). Wśród kierowanych do graczy nowości znajdują się laptopy, komputery stacjonarne, monitory, routery i karty graficzne. Zobaczmy, co oferują.

Nowe laptopy ASUS ROG Strix z kartami graficznymi GeForce RTX 50

Najskuteczniej uwagę przykuwają najnowsze laptopy gamingowe Asus ROG Strix Scar 16 i 18 – wyposażone, odpowiednio, w 16- i 18-calowe wyświetlacze. To komputery, które mają na swoich pokładach topowe podzespoły, na czele z 24-rdzeniowym procesorem Intel Core Ultra 9 275HX oraz kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 5090, która wraz z całą serią GeForce RTX 50 również ma swoją premierę na targach CES 2025.

Pomimo dużej mocy, nowe laptopy mają być dość ciche i nie nagrzewać się aż tak bardzo. Pozytywnie na komfort użytkowania wpłynąć mogą też wyświetlacze mini LED o rozdzielczości 2,5K, częstotliwości odświeżania 240 Hz i jasności sięgającej aż 1200 nitów. Jeśli zaś chodzi o konfiguracje pamięciowe, to można liczyć na maksymalnie 64 GB RAM i 4 TB na dysku SSD.

Asus ROG Strix Scar (fot. Asus)

Dla graczy wymagających nieco niższej mocy, a zarazem oczekujących eleganckiego wzornictwa, stworzone zostały natomiast laptopy z serii ROG Strix G16 i G18, których sercami są najnowsze procesory Intel Core Ultra 9 (aż do 275HX) oraz AMD Ryzen 9 (aż do 9955HX3D), współpracujące z maksymalnie 32 GB RAM i kartami graficznymi GeForce RTX 5080 lub RTX 5070. Te Strixy również mają wyświetlacze 2,5K o częstotliwości odświeżania 240 Hz.

Asus ROG Strix G (fot. Asus)

Laptop ASUS ROG Zephyrus G łączy wydajność z mobilnością

Wśród nowości odnajdujemy także ultrasmukłe laptopy gamingowe Asus ROG Zephyrus G14 i G16. Ich grubość rozpoczyna się w okolicach 1,5 cm, a waga – 1,5 kg. I jest tak pomimo faktu, że w swoich aluminiowych obudowach skrywają topowe procesory z rodzin Intel Core Ultra 9 i AMD Ryzen AI 7/9 oraz najnowsze układy graficzne z serii GeForce RTX 50.

Asus ROG Zephyrus G (fot. Asus)

Oba modele mają wyświetlacze OLED, ale mniejszy Zephyrus G14 został wyposażony w panel o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a większy Zephyrus G16 – w panel 2,5K z odświeżaniem 240 Hz. Oba cechują się czasem reakcji na poziomie zaledwie 0,2 ms i pokryciem 100% palety kolorów DCI-P3. Zephyrus G14 jest ponadto laptopem klasy Copilot+ (przystosowanym do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji).

Asus ROG Flow Z13 (2025) to gamingowy tablet i laptop w jednym

Wisienką na torcie jest zaś 13-calowe, wszechstronne urządzenie hybrydowe, mogące pełnić funkcję gamingowego tabletu, jak i laptopa. Nazywa się Asus ROG Flow Z13 (2025) i ma na pokładzie procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 oraz układ graficzny Radeon 8060S. On także należy do kategorii Copilot+ PC.

Asus ROG Flow Z13 (fot. Asus)

Z13 został wyposażony w dotykowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,5K oraz częstotliwości odświeżania 180 Hz. Ma też klawiaturę z podświetleniem RGB i 4 głośniki z Dolby Atmos. Akumulator 70 Wh zapewniać ma zaś nawet do 10 godzin działania między jednym ładowaniem a kolejnym. Wszystko to przy wadze 1,2 kg i grubości 12 mm.

Jeszcze więcej komputerów – ciekawe nowości firmy Asus na CES 2025

Laptopy to jeszcze nie wszystko, co Asus przywiózł ze sobą do Las Vegas. Zaprezentował podczas targów CES 2025 także stacjonarne komputery z serii G700 wyposażone w procesory Intel Core Ultra 9 lub AMD Ryzen 7, karty graficzne aż do GeForce RTX 5090 oraz zaawansowane układy chłodzenia. Obsługują do 64 GB pamięci typu DDR5, a wszystko zamykają w obudowach z estetycznym przeszkleniem na froncie i z boku.

Asus ROG G700 (fot. Asus)

Dopełnieniem całości, jeśli chodzi o komputery, są mini PC spod znaku ROG NUC (2025). Pomimo niewielkich gabarytów oferować mają świetną wydajność, dzięki takim komponentom, jak procesor Intel Core Ultra 9 265H i karta graficzna GeForce RTX 5080. Cechują się też szerokimi opcjami łączności, na czele z kartą Wi-Fi 7, modułem Bluetooth 5.4, portem Ethernet i złączami Thunderbolt 4.

I co jeszcze?

Podczas wydarzenia zapowiedziany został także 27-calowy monitor Asus ROG Swift OLED PG27UCDM wyposażony w panel QD-OLED o rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania 240 Hz i bezkompromisowym czasie reakcji: 0,03 ms. Urządzenie obsługuje jeszcze HDR10 i Dolby Vision, a dzięki technologii Anti-Flicker 2.0 redukuje migotanie o 20% w porównaniu do poprzedniej generacji.

Asus zaprezentował także własną linię kart graficznych z serii GeForce RTX 50. Składają się na nią modele ROG Astral LC GeForce RTX 5090, ROG Astral GeForce RTX 5090 i 5080 oraz ROG Strix Gefirce RTX 5070 Ti i 5070. Modele spod znaku Astral są wzbogacone zaawansowanym chłodzeniem z 4 wentylatorami, komorą parową, frezowanym rozpraszaczem ciepła i podkładką termiczną.

Asus ROG GeForce RTX 50 (fot. Asus)

Ciekawostką jest zewnętrzna karta graficzna Asus ROG XG Mobile (2025) bazująca na układzie GeForce RTX 5090 Laptop i interfejsie Thunderbolt 5.

Równocześnie prezentacji doczekały się płyty główne AMD X870E, B850 i B840 oraz Intel Z890 i B890 spod znaku ROG, ROG Strix, TUF Gaming i Prime.

Całość wieńczy router Asus ROG Rapture GT-BE19000AI oferujący dostęp do technologii Wi-Fi 7 (z przepustowością do 19000 Mb/s) i wykorzystujący sztuczną inteligencję po to, aby zapewniać optymalne połączenie w każdych warunkach i w każdym zadaniu, ze szczególnym uwzględnieniem gier online.

Asus ROG Rapture GT-BE19000AI (fot. Asus)

Router ma własny procesor oddelegowany do tej misji – na bieżąco tak dostosowuje parametry, by osiągać maksymalne przyspieszenie gry, oszczędzanie energii i bezpieczeństwo w sieci.