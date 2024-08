Dreame X40 Master debiutuje w Polsce. Bezobsługowa i kompaktowa stacja to jego mocna strona

Robot odkurzający i mopujący Dreame X40 Master wjeżdża na polski rynek, a wraz z nim zaawansowana, bezobsługowa i elegancka stacja czyszcząca. Można ją podłączyć do sieci wodnej i kanalizacyjnej, co dla wielu potencjalnych klientów może stanowić sporą zaletę.

Dreame X40 Master debiutuje na polskim rynku

Marka Dreame kilka dni temu wprowadziła na polski rynek nowy odkurzacz pionowy Dreame Z20, który nadal jest dostępny w promocyjnej cenie. Dzisiaj – 19 sierpnia 2024 roku – firma prezentuje kolejny produkt – tym razem jest nim robot sprzątający, wyposażony w kompaktową i zaawansowaną stację czyszczącą. Przez kilka dni będzie dostępny w promocyjnej cenie (o tym później).

Producent nazwał model X40 Master najbardziej zaawansowanym robotem sprzątającym, jaki jest dostępny w ofercie marki nie bez powodu. Urządzenie zostało wyposażone w kilka technologii, które zapewniają skuteczne odkurzanie i mycie podłóg. W arsenale pojawia się m.in. Dual Flex Arm – jej podstawą jest wysuwana szczotka boczna, która zgarnia zabrudzenia z zakamarków i narożników. Podobnie działa też ramię z mopem, skutecznie myjące podłogi w trudno dostępnych miejscach.

Sprzęt odkurza z siłą ssania na poziomie 12 tysięcy Paskali, sprawdzi się zarówno na podłogach twardych, gdzie automatycznie dostosowuje ilość wody, jak i na dywanach. Maszyna samodzielnie wykrywa miękkie powierzchnie, co powoduje zmianę siły ssania z jednoczesnym uniesieniem mopów, aby nie zmoczyć włókien wykładziny.

X40 Master do nawigacji i odnajdowania się w przestrzeni mieszkania korzysta z technologii LiDAR oraz kamery, ulokowanej na przodzie urządzenia. Dzięki temu systemowi urządzenie precyzyjnie mapuje pomieszczenia, może tworzyć mapy wielu poziomów, a także rozpoznaje i omija napotkane przeszkody.

Kompaktowa i bezobsługowa stacja czyszcząca

Dreame X40 Master został okrzyknięty w pełni autonomicznym, a to za sprawą jego wszechstronnej i jednocześnie kompaktowej stacji czyszczącej. Technologia skryta w eleganckiej skrzyneczce sprawia, że maszyna jest praktycznie bezobsługowa. Sprzęt można podłączyć do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, dzięki czemu samodzielnie pobierze czystą wodę do mycia podłóg i automatycznie odda brudną do sieci.

Stacja bazowa bez udziału domownika opróżni też zbiornik robota z kurzu i śmieci, dzięki czemu użytkownik może zapomnieć o sprzątaniu nawet na 100 dni, a także wyczyści mopy wodą o temperaturze 70 stopni Celsjusza i osuszy je gorącym powietrzem.

X40 Master sterowany jest za pomocą aplikacji, gdzie możliwe jest zaplanowanie harmonogramów, wybranie pomieszczeń, które w danej chwili wymagają czyszczenia lub indywidualne dostosowanie pracy urządzenia. Sprzęt może być obsługiwany głosowo za pomocą Asystenta Google czy Amazon Alexa.

Cena i dostępność Dreame X40 Master w Polsce

Dreame X40 Master debiutuje na polskim rynku w cenie wynoszącej 6649 złotych. Jednak do 25 sierpnia 2024 roku można kupić go w niższej cenie – za 6099 złotych. Dodatkowo, w ramach akcji promocyjnej, producent dorzuca specjalną szczotkę TriCut, która pomoże użytkownikowi w szybszym oczyszczeniu robota z włosów i sierści.

Nowość Dreame można kupić w sklepie producenta oraz w Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, OleOle!, Media Markt (część z odnośników to linki afiliacyjne, klikając w nie wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!).