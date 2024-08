Odkurzacz pionowy Dreame Z20 już w Polsce. Jest promocja na start!

Na polskim rynku debiutuje kolejny kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Dreame Z20, bo o nim mowa, właśnie trafia do sklepów, dzięki czemu można go kupić w niższej cenie w promocji na start sprzedaży. Co oferuje najnowsze urządzenie Dreame?

Nowość Dreame wkracza do Polski

Dreame wprowadza na polski rynek nowy, kompaktowy odkurzacz pionowy Dreame Z20, nazywany przez firmę „młodszym bratem” Dreame Z30. Jego masa wynosi około 2,2 kilograma, więc nie powinien ciążyć podczas użytkowania. Urządzenie zostało wyposażone w wysokoobrotowy silnik, osiągający prędkość 140 tysięcy obrotów na minutę, z kolei moc ssania wynosi 250 W, co ma sprawić, że kurz i zabrudzenia zostaną skutecznie pochłonięte.

Nowy odkurzacz Dreame Z20 podczas pracy korzysta z zaawansowanego systemu filtrowania HEPA, który pochłania drobiny kurzu o rozmiarze cząstek do 0,3 mikrometra. Jak zapewnia producent, dzięki wydajnemu filtrowi H14, powietrze oddawane do pomieszczenia zostaje oczyszczone z bakterii i wirusów w 99,9%, co zostało potwierdzone testami SGS.

Dreame deklaruje, że w trybie Eco sprzęt może pracować przez maksymalnie 90 minut, z kolei czas ładowania sięga do 4 godzin. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 0,6 litra.

Akcesoria i technologie, które ułatwią sprzątanie

„Młodszy brat” modelu Dreame Z30 został wyposażony w wyświetlacz LCD, z którego można odczytać statystyki dotyczące sprzątania w czasie rzeczywistym. Nowy odkurzacz korzysta z funkcji smart, takich jak inteligentne wykrywanie zabrudzeń oraz automatyczne regulowanie mocy ssania. Oznacza to, że sprzęt samodzielnie dopasowuje siłę ssania do napotkanego brudu podczas sprzątania.

Przyszły właściciel modelu Z20, poza korpusem, rurą i podstawką, znajdzie w zestawie sprzedażowym elektryczną mini szczotkę, ssawkę uniwersalną, obrotową miękką szczotkę do usuwania kurzu, elastyczny adapter, wąż przedłużający, a także wymienne szczotki – uniwersalną i miękką wałkową – mające LED-owe podświetlenie.

Wbudowane oświetlenie powierzchni przed szczotką pomaga w skutecznym sprzątaniu całej podłogi w domu, włącznie z zakamarkami czy kątami. Dzięki tak licznym akcesoriom, otrzymywanym w zestawie, sprzęt pomoże utrzymać porządek nie tylko na podłogach i dywanach, ale też na innych powierzchniach w całym mieszkaniu, w tym m.in. na meblach tapicerowanych.

Cena Dreame Z20 w Polsce

Sprzedaż odkurzacza Dreame Z20 rusza w Polsce dziś, tj. 15 sierpnia 2024 roku. Urządzenie zostało wycenione na 2169 złotych, jednak aż do 29 sierpnia można kupić go w promocji za 1949 złotych.

Nowość pojawiła się już na stronach sieci handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt czy Komputronik (to linki afiliacyjne, klikając w nie wspieracie naszą działalność – dziękujemy!).