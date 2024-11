Apple planuje wielkie zmiany. iPhone mocno się zmieni

Wrześniowa konferencja Apple w 2025 roku przyniesie więcej nowości niż się spodziewaliśmy. Amerykanie planują bowiem wprowadzić sporo zmian w swoich smartfonach. Niektóre z nich mogą Was zaskoczyć.

iPhone 17 Slim ma być niewyobrażalnie smukły, ale będzie to miało swoją cenę

Według najnowszych informacji, aktualne prototypy iPhone’a 17 Slim (który może nazywać się też iPhone 17 Air) mają grubość od 5 do 6 mm. Nawet przy 6 mm będzie to najsmuklejszy smartfon w historii Apple. Aktualnie miano to należy do iPhone’a 6, który trafił do sprzedaży we wrześniu 2014 roku i miał 6,9 mm grubości.

Niespotykana wcześniej smukłość okupiona będzie jednak licznymi kompromisami. Przede wszystkim w obecnych prototypach nie ma slotu na fizyczną kartę SIM. W Stanach Zjednoczonych nie byłoby to żadną nowością, gdyż już od serii iPhone 14 smartfony Apple mają tylko eSIM, ale w innych krajach firma nie zdecydowała się na taki krok. Co więcej, w Chinach urządzenia mają szuflady z dwoma miejscami na karty SIM.

Ponadto na aktualnym etapie rozwoju iPhone 17 Air ma tylko jeden głośnik – znajduje się on w miejscu głośnika do rozmów, który przykłada się do ucha podczas rozmów telefonicznych. Na pokładzie zabrakło miejsca na drugi głośnik w dolnej części urządzenia. Z uwagi na niezwykłą smukłość jest go tak mało, że należy spodziewać się też akumulatora o mniejszej pojemność niż w obecnie dostępnych iPhone’ach.

Co ciekawe, według najnowszych informacji aparat na tyle modelu iPhone 17 Slim jednak nie znajdzie się w lewym górnym rogu, tylko będzie umieszczony pośrodku przy górnej krawędzi panelu tylnego. To nie pierwszy raz, kiedy Apple myśli o ulokowaniu aparatu w takim miejscu – mówiło się o tym już w 2019 roku.

Według wcześniejszych doniesień, iPhone 17 Air zostanie wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz z dynamiczną wyspą, procesor Apple A19 z modemem 5G projektu Apple, 8 GB RAM oraz pojedynczy aparat z matrycą 48 Mpix na tyle i 24 Mpix na przodzie. Ponadto ma mieć aluminiową ramkę.

Mimo że specyfikacja iPhone 17 Air będzie przeciętna, to ma on kosztować więcej niż iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max będą widocznie różniły się od swoich poprzedników

Przyzwyczailiśmy się do tego, że Apple co roku odgrzewa kotleta, ponieważ nie decyduje się na radykalne zmiany we wzornictwie swoich smartfonów. W 2025 roku nastąpi jednak widoczna zmiana w designie iPhone’ów z serii Pro. Amerykanie zamienią bowiem tytanową ramę na aluminiową, a na tyle zastosują nie tylko szkło, ale też aluminium. Z tego ostatniego zostanie wykonana większa, prostokątna wyspa na aparaty.