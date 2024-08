Google wprowadzi nową opcję w Google Play. Będziesz mieć wybór

Gigant z Mountain View poinformował, że w najbliższych tygodniach w Google Play pojawią się nowe opcje personalizacji, które mają ułatwić użytkownikowi kontrolę nad ustawieniami i pozwolić na lepsze zarządzanie danymi w sklepie z aplikacjami i nie tylko.

Nowe opcje personalizacji w sklepie Google Play

Personalizacja jest niczym miecz obosieczny. Z jednej strony sprawia, że (dużo łatwiej) można odkryć produkty i usługi, na które w przeciwnym razie byśmy się nie natknęli (albo zrobili to dużo później i niewykluczone, że przypadkiem). Z drugiej wiąże się to z przekazywaniem naszych preferencji i upodobań, a nie każdy musi czuć się z tym komfortowo.

Firma z Mountain View daje dużą kontrolę – użytkownicy mogą w wielu usługach wybrać, czy chcą, aby Amerykanie zbierali informacje o ich zachowaniach i preferencjach w celu personalizacji. Jeśli nie, mogą wyłączyć m.in. historię aktywności i personalizację reklam. Wkrótce otrzymają do dyspozycji nowe opcje personalizacji również w sklepie Google Play.

Jak wyłączyć personalizację w Google Play?

Amerykański gigant rozsyła do użytkowników wiadomości e-mail, w których informuje, że w najbliższych tygodniach w Google Play pojawią się nowe opcje personalizacji, które ułatwią Wam kontrolę nad ustawieniami i pozwolą na lepsze zarządzanie danymi w sklepie.

Będą one dostępne w nowej sekcji o nazwie Personalizacja w Google Play. Aby do niej dotrzeć, trzeba będzie dotknąć bądź kliknąć w przeglądarce internetowej swoje zdjęcie profilowe po uruchomieniu sklepu. Pozwoli ona zarządzać wszystkimi opcjami personalizacji, łatwo przeglądać aktywność i zmieniać opcje personalizacji, a także wybierać elementy, które będą używane do personalizacji.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Co jednak bardzo ważne, jeśli użytkownik wyłączy Aktywność w internecie i aplikacjach, nie będzie mógł zarządzać opcjami personalizacji w sklepie. Jeżeli nie wiecie, czy macie włączone zapisywanie aktywności, możecie sprawdzić status tej funkcji na Koncie Google.

Podobnie jak w przypadku innych informacji, także te zebrane w sklepie Play będą mogły być usuwane po określonym czasie – wystarczy aktywować automatyczne usuwanie starszej historii.