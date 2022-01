Kupowaliście lub dostaliście nowy smartfon w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku? Jeśli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że był to iPhone i jednocześnie tylko niewiele mniejsze, że jednak Galaxy.

Apple rozbiło bank – koniec 2021 roku należał do iPhone’ów

Końcówka każdego roku to prawdziwe żniwa dla producentów smartfonów i innej elektroniki. To właśnie w trzecim kwartale wypadają m.in. Black Friday i Cyber Monday, Dzień Singla (11.11), a także święta Bożego Narodzenia, po których rozpoczynają się poświąteczne wyprzedaże. Ludzi ogarnia gorączka zakupów, a kasjerzy muszą uwijać się w ukropie, żeby obsłużyć wszystkich klientów.

Apple bardzo skorzystało na tym szale zakupów. Okazuje się bowiem, że w czwartym kwartale 2021 roku dostarczyło aż 22% wszystkich smartfonów, które trafiły do dystrybutorów w tym okresie, dzięki czemu zajęło pierwsze miejsce pod tym względem. Niemal wieczny lider, czyli Samsung, musi zadowolić się drugą lokatą, choć z niewiele mniejszymi udziałami, bo 20%.

źródło: Canalys

Oczywiście liczba dostarczonych do dystrybutorów urządzeń nie równa się sprzedanym sztukom, aczkolwiek można mieć pewność, że duża część, jeśli nie większość z nich znalazła nabywców. Wielu klientów musiało bowiem czekać na swój egzemplarz iPhone’a 13 nawet kilka tygodni, a do tego najnowsze smartfony giganta z Cupertino sprzedawały się nadspodziewanie dobrze w Chinach, czyli największym rynku smart-telefonów na świecie.

Jak wynika z danych, przedstawionych przez Canalys, tylko jeden producent zwiększył udziały w dostawach smartfonów w czwartym kwartale 2021 roku rok do roku (niedawno dowiedzieliśmy się, że Samsung wyprodukował przez cały ubiegły rok 300 mln urządzeń). W przypadku Xiaomi udziały pozostały na poziomie 12%, podczas gdy Apple, OPPO i vivo odnotowały spadek o jeden punkt procentowy – odpowiednio – z 23% do 22%, z 10% do 9% i z 9% do 8%.

Łącznie pięciu producentów dostarczyło w czwartym kwartale 2021 roku 71% wszystkich smartfonów, które trafiły na rynek w tym okresie. Niestety, Canalys nie podaje, jakie firmy ulokowały się na ostatnich miejscach i czy na wynik OPPO złożyły się też modele marki OnePlus (bo czasami są one wliczane, ponieważ są bardzo ściśle ze sobą powiązane).