Jak skanować dokumenty z użyciem Dysku Google?

Google zaanonsowało nowe funkcje w aplikacji Dysk Google na Androida. Dzięki nim skanowanie wszelkich dokumentów czy notatek będzie zdecydowanie prostsze, wygodniejsze i bardziej intuicyjne.

Google ulepsza skaner dokumentów w aplikacji Dysk Google

Na smartfony i tablety z Androidem trafi ulepszona wersja Dysku Google. Nowe funkcje mają ułatwić skanowanie dokumentów, ale również ich edycję. Aktualnie można skorzystać m.in. z funkcji przycinania i obracania skanów, dodawać filtry i poprawiać kolorystykę skanów, usuwać cienie, a także „oczyszczać” skany z plam, odcisków palców czy innych niepotrzebnych na skanie elementów.

Google zapowiedziało, że skaner wbudowany w Dysk Google zostanie wkrótce ulepszony. Użytkownicy będą mogli korzystać z większych podglądów stron, dzięki czemu łatwiej będzie dostrzec każdy szczegół skanowanego dokumentu. Technologiczny gigant z Mountain View twierdzi, że poprawki dotknęły także interfejsu. Zmiany obejmują ułatwiony dostęp do usuwania i ponownego tworzenia stron w podglądzie zeskanowanej strony.

Skaner dokumentów w Dysku Google otrzyma też nową karuzelę miniatur stron. Układ zostanie dostosowany do stylu Material 3 i pozwoli na szybsze przeglądanie dokumentu, ułatwione przeciąganie i upuszczanie stron, aby zmienić ich kolejność w karuzeli zeskanowanych stron.

Nowe funkcje w skanerze dokumentów w aplikacji Dysk Google (źródło: Google)

Funkcje mają być wdrażane stopniowo i dotrą do użytkowników w ciągu dwóch tygodni od początku września 2025 roku. Nowości będą dostępne dla wszystkich osób posiadających konto osobiste Google oraz klientów Workspace i subskrybentów Workspace Individual.

Warto wspomnieć, że funkcja skanowania w Dysku Google otrzymała pakiet nowych funkcji w czerwcu 2025 roku. Wśród nich pojawił się m.in. zupełnie nowy odtwarzacz wideo oraz system przesyłania plików, obejmujący:

możliwość zmiany nazwy pliku i wskazanie folderu docelowego przed wrzuceniem pliku na Dysk Google,

nowy, czytelniejszy pasek postępu,

zakładkę „Upload”, w której można sprawdzić status aktualnych i niedawno przesłanych plików.

Jak skanować dokumenty smartfonem za pomocą Dysku Google?

Skanowanie stron za pomocą smartfona czy tabletu w Dysku Google jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć aplikację i stuknąć w przycisk z plusem – znajdziesz go w prawym dolnym rogu, nieco wyżej niż menu z zakładkami Strona główna, Z gwiazdką, Udostępnione i Pliki.

Następnie konieczne jest wybranie opcji „Skan” z ikoną aparatu i wykonanie zdjęcia kartki, którą chcesz zeskanować. Po chwili na ekranie wyświetlany jest zeskanowany fragment, który można dociąć i edytować według własnych potrzeb.